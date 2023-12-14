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İngiltere, İsrailli aşırılıkçı yerleşimcilere giriş yasağı getirdi - Son Dakika
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İngiltere, İsrailli aşırılıkçı yerleşimcilere giriş yasağı getirdi

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrailli aşırılıkçı yerleşimcilerin Filistinlileri hedef alıp öldürdüklerini belirterek bu kişilerin İngiltere'ye girişini yasakladıklarını duyurdu. ABD'nin de aşırılık yanlısı yerleşimcilere vize yasağı getirdiği biliniyor.

İngiltere, İsrailli aşırılıkçı yerleşimcilere giriş yasağı getirdi
14.12.2023 - 14:24,  Güncelleme: 14:28
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrailli 'aşırılıkçı yerleşimcilerin' Filistinlileri hedef alıp öldürdüklerini belirterek bu kişilerin İngiltere'ye girişini yasakladıklarını duyurdu.

Cameron bugünkü açıklamasında "Aşırılıkçı yerleşimciler Filistinli sivilleri hedef alarak ve öldürerek hem İsrailliler hem de Filistinliler için güvenlik ve istikrarı baltalıyor. İsrail, yerleşimci şiddetini durdurmak ve failleri sorumlu tutmak için daha güçlü adımlar atmalı.

Ülkemizin bu korkutucu eylemleri gerçekleştiren insanlara ev sahipliği yapmamasını sağlamak için yerleşimci şiddetinden sorumlu olanların Birleşik Krallık'a girişini yasaklıyoruz" dedi.

ABD'NIN AŞIRILIK YANLISI YERLEŞİMCİLERE VİZE YASAĞI

ABD Dışişleri Bakanlığı, bu ayın başında açıklama yaparak İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki şiddetten sorumlu aşırılık yanlılarına vize yasağı getirildiğini duyurmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yasağın 'düzinelerce' aşırılık yanlısı İsrailliyi ve onların bazı aile üyelerini etkileyeceğini belirtmişti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İngiltere, İsrailli aşırılıkçı yerleşimcilere giriş yasağı getirdi - Son Dakika
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