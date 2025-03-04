İnsanların canını hiçe sayıp 3. kattan aşağı koltuk fırlattı

Dünya

Sigaraya bir dev zam daha

Bunu başarırsa kariyerinde bir ilk olacak

Yaptığı pahalıya patladı! 3 yıla kadar hapsi isteniyor

Londra'daki Westfield alışveriş merkezinde yaşanan tehlikeli bir olay sosyal medyada büyük tepki topladı. Üçüncü kattan yaklaşık 1,2 metre genişliğindeki ağır bir koltuğu aşağıya fırlatan bir genç, zemin kattaki alışveriş yapan insanları ölümle burun buruna getirdi.

Snapchat'te paylaşılan ve sonrasında TikTok'ta viral olan görüntülerde, gri kazak ve siyah eşofman giymiş bir gencin, koltuğu cam korkuluğun üzerinden atma anı açıkça görülüyor. Görüntüyü kaydeden arkadaşının "Aman Tanrım, yok artık" sözleri eşliğinde gerçekleşen olayda, koltuk birkaç yürüyen merdivenin yanından geçerek zemin kata düşüyor.

Şans eseri, alışveriş yapan müşterilerden birinin sadece birkaç santimetre uzağına düşen koltuk, ciddi bir yaralanma veya ölüme yol açabilecekken, mucizevi bir şekilde kimse zarar görmedi. Çevrelerindeki insanlar şaşkınlık içinde etraflarına bakarken, koltuğu fırlatan genç ve arkadaşları hızla olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından sosyal medyada yayılan görüntüler, kullanıcıların büyük tepkisini çekti. Birçok kişi bunun cinayet girişimi olduğunu ve gençlerin yakalanması gerektiğini belirtirken, bazı kullanıcılar da "Eğer aşağıda bir bebek arabası olsaydı, kimse hayatta kalamazdı" yorumlarını yaptı.

Metropolitan Polis'in etiketlendiği paylaşımlara henüz bir yanıt gelmezken, Stratford'daki Westfield yönetimi de olayla ilgili açıklama yapmadı. Alışveriş merkezi güvenliğinin artırılması çağrıları yapılırken, sorumsuz davranışların yaratabileceği tehlikeler bir kez daha gündeme geldi.