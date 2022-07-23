Instagram kullananlar dikkat! Hırsızlıkla suçlanan Mark Zuckerberg'in başı fena dertte: Kasıtlı ve yüzsüzce

Sosyal medya devi Meta'ya yeni bir telif hakkı ihlali davası açıldı. Telifli müzikler sağlayan Epidemic Sound, Meta'nın kütüphanesindeki müziklerin yüzde 94'ünün lisanssız olduğunu iddia etti. Facebook ve Instagram platformlarında kullanılan müziklerin ihlal edildiği belirtildi.

META'YA MÜZİK HIRSIZLIĞI DAVASI AÇILDI

Epidemic Sound isimli bir ses/müzik firması, Meta'ya 142 milyon dolarlık telif hakkı davası açtı. Kütüphanesinde 35 binden fazla müziğe ve 90 binden fazla ses efektine sahip olan Epidemic Sound, sosyal medya devinin bu müzikler lisanssız bir şekilde kullandığını söyledi.

Meta'nın müzik haklarını ihlal ettiğinin farkında bile olmadığını söyleyen lisans şirketi, Meta kütüphanesinde seslerin yüzde 94'ünün çalıntı olarak kullanıldığını belirtti.

KASITLI VE YÜZSÜZCE

Facebook ve Instagram sosyal medya platformlarında müzik hırsızlığı yapıldığını söyleyen Epidemic, "kasıtlı ve yüzsüzce" gerçekleştirilen bu hırsızlığı durdurmayı amaçladığını belirtti.

Epidemic, Reels dans videoları başta olmak üzere Meta platformlarındaki milyonlarca videodaki şarkıların, lisanssız kullanıldığını iddia etti. Dava dosyasına göre sadece bir günde 50 binden fazla ses efekti, 30 bin müzik ise telifsiz Instagram'a yükleniyor.

PARAYLA MÜZİKLERİ KULLANMA HAKKI VERİYOR

Epidemic Sound, aylık 9 euroluk abonelikle içerik oluşturucularına telifli müzikleri kullanma hakkı tanıyor. Platforma abone olan kullanıcılar; bu müzikleri YouTube, Facebook, TikTok, Instagram ve Twitch'te kullanabilir.