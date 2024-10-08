Interpol'den 46 Kadın Cinayeti İçin Yardım Çağrısı - Son Dakika
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Interpol'den 46 Kadın Cinayeti İçin Yardım Çağrısı

Interpol\'den 46 Kadın Cinayeti İçin Yardım Çağrısı

Interpol, 46 kimliği belirsiz kadın cinayetinin aydınlatılması için halka yardım çağrısında bulundu.

08.10.2024 10:59
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ULUSLARARASI Polis Teşkilatı (Interpol), kamuoyuna kimlikleri tespit edilemeyen 46 kadın cinayetinin açığa çıkartılması amacıyla iş birliği çağrısında bulundu. Açıklamada, kadınların uluslararası düzeydeki bir dizi cinayet ve insan ticareti vakasıyla bağlantılı olduğu belirtildi.

Interpol yıllar önce Avrupa genelinde öldürülen 46 kimliği belirsiz kadın cinayetinin çözülmesi için kamuoyundan yardım istedi. Açıklamada, "Bu çağrı, faili meçhul vakaların çözülmesinde halkın katılımının ve uluslararası iş birliğinin önemini vurgulamaktadır. Bu sayede daha fazla kadının kimliğinin belirlenebilmesi ve cinayetin tespit edilmesi halinde adaletin yerini bulması için önemli ipuçlarının elde edilebileceğine dair umut vermektedir" denildi.

Interpol, 'Kimliğimi Tespit Et Operasyonu' internet sitesi aracılığı ile kimliği belirlenen kadınlar hakkında bilgi alınabileceğini vurgulayarak, "Kimliğimi Tespit Et kampanyasındaki amacımız çok basit. Ölen kadınların kimliklerini tespit etmek, ailelere cevap vermek ve mağdurlara adalet sağlamak istiyoruz. Ancak bunu tek başımıza yapamayız. Bu nedenle bu çabamızda bize katılmaları için halka çağrıda bulunuyoruz. Onların yardımı fark yaratabilir. En küçük bir bilgi bile bu faili meçhul vakaların çözülmesinde hayati önem taşıyabilir. İster bir anı, ister bir ihbar ya da paylaşılan bir hikaye olsun, en küçük ayrıntı gerçeğin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir. Halk, bir ismin, bir geçmişin kilidini açmanın ve gecikmiş adaleti sağlamanın anahtarı olabilir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Uluslararası, Politika, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Dünya, Polis, Son Dakika

Son Dakika Dünya Interpol'den 46 Kadın Cinayeti İçin Yardım Çağrısı - Son Dakika

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