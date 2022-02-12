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Iraklı komutandan gündem olacak sözler: Öcalan posteri asan olursa, onları bu meydana asarım - Son Dakika

Iraklı komutandan gündem olacak sözler: Öcalan posteri asan olursa, onları bu meydana asarım

12.02.2022 14:29

Iraklı komutan Esir Rubayi Sincar'da Yermuk Meydanı'na terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın posterinin açılması sebebiyle öfkelendi. Meydana giden Rubayi, "Bir daha bu meydana Öcalan posteri asan olursa, onları bu meydana gömerim ve bu meydanda asarım" sözlerine yer verdi.

Irak'ın Sincar bölgesinde PKK yandaşları meydana giderek terörist başı Öcalan'ın posterini açtı. Bu olayın ardından Sincar'da görev yapan 20'nci Tugay Komutanı Esir Rubayi, ilçe merkezine terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan posteri asılmasına sert tepki gösterdi. Bir grup askerle Sincar ilçe meydanına gelen Tuğgeneral Rubayi'nin Öcalan posteri asılmasına tepki gösterdiği anlar kameralara yansıdı.

"KANUNA AYKIRI DAVRANANIN KAFASINI EZERİM"

Teröristlere asla taviz verilmeyeceğini "Burada kanuna aykırı davrananların kafasını ezerim." Diyerek vurgulayan Rubayi, PKK elebaşının posterinin indirildiği alana Irak bayrağını astırdı.

"ÖCALAN BAYRAĞI ASANI BU MEYDANA ASARIM"

Elinde Irak bayrağıyla Sincar halkına seslenen Rubayi, şunları söyledi: Sincar'daki herkes beni iyi duysun: Tugay Komutanı olarak Irak bayrağını buraya asacağım. Allah şahidim olsun ki, Öcalan posteri asanı bu meydana gömerim ve bu meydanda asarım. Ben teröristlerle mücadele eden komutanım. Burada kanuna aykırı davrananların kafasını ezerim. Bu bayrağın üzerinde Rava'da (Enbar'da) namaz kıldım, burada da kılacağım. Teröristin fotoğrafını buraya asana hayat hakkı tanımayız.

DEAŞ'A KARŞI DA GÖREV YAPTI

20. Tümen Komutanı Tuğgeneral Atheer Al-Rubaie aslen Bağdatlı ve ülkenin batısındaki Rawa'da DEAŞ ve radikalizme karşı görev yaptı. Şimdi de Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da görev yapıyor.

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Terörist, Terör, Irak, PKK, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Iraklı komutandan gündem olacak sözler: Öcalan posteri asan olursa, onları bu meydana asarım - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Iraklı komutandan gündem olacak sözler: Öcalan posteri asan olursa, onları bu meydana asarım - Son Dakika
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