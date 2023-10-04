İran'da başörtüsü iddiasıyla darp edilen kız çocuğuyla ilgili yalanlama - Son Dakika

İran'da başörtüsü iddiasıyla darp edilen kız çocuğuyla ilgili yalanlama

İran\'da başörtüsü iddiasıyla darp edilen kız çocuğuyla ilgili yalanlama
Son Güncelleme: 04.10.2023 14:28

İran'ın başkenti Tahran'da 16 yaşındaki bir kız çocuğunun başörtüsü takmadığı gerekçesiyle metroda ahlak polisleri tarafından darp edildiği iddiası yalanlandı. Metro İşletmeleri Genel Müdürü Mesut Dorosti, kız çocuğuna yönelik herhangi bir sözlü veya fiziki temasın olmadığını belirtti. Kızın ailesi de olayın bir kaza olduğunu söyledi.

İran'ın başkenti Tahran'da, 16 yaşındaki bir kız çocuğunun başörtüsü takmadığı gerekçesiyle metroda ahlak polisleri tarafından darp edildiği iddiası yalanlandı.

İran'ın başkenti Tahran'da 16 yaşındaki Armita Garawand adlı kız çocuğun başörtüsü takmadığı gerekçesiyle metroda ahlak polisleri tarafından darp edildiği iddiasına yalanlama geldi. Tahran Metro İşletmeleri Genel Müdürü Mesut Dorosti, okula gitmek için metroyu kullanan kız çocuğuna yönelik herhangi bir sözlü veya fiziki temasın olmadığını belirtti. Dorosti, Garawand'ın metroda tansiyon düşmesi sonucu bayıldığını ve daha sonra hastaneye kaldırıldığını söyledi. Dorosti, "Yolcu protokollerine bağlı kalarak genç kıza bayıldığı andan itibaren hızlıca müdahale edildi. Ardından ambulans çağırıldı ve ilk müdahale orada gerçekleşti. Tahran'daki Fecr hastanesine kaldırılan Garawandi'nin tedavisi ise sürüyor" dedi.

Kızın ailesi: "Bu olayın bir kaza olduğu bizim açımızdan kanıtlandı"

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da komada olan Garawand'ın ailesiyle yaptığı röportajı yayınladı. Garawand'ın babası röportajda, "Bütün videoları kontrol ettik ve bu olayın bir kaza olduğu bizim açımızdan kanıtlandı. Halktan çocuğumuzun iyileşmesi için dua etmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Metro istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, 16 yaşındaki çocuğun arkadaşlarıyla birlikte metroya bindiği, saniyeler sonra arkadaşları tarafından sürüklenerek metrodan çıkarıldığı görüldü. Görgü tanıkları, kız çocuğunun bayıldıktan sonra kafasını metrodaki demire çarptığını belirtti.

Ne oldu?

Norveç merkezli "Hengaw" adlı insan hakları örgütü, Tahran'da geçtiğimiz pazar günü 16 yaşındaki Armita Garawand'ın başörtüsü takmadığı gerekçesiyle metroda ahlak polislerinin saldırısına uğradığını ve bu nedenle komada olduğunu iddia etmişti.

Öte yandan, İran'ın başkenti Tahran'da geçtiğimiz yıl gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmış, ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenlenmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Tahran, İran, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da başörtüsü iddiasıyla darp edilen kız çocuğuyla ilgili yalanlama - Son Dakika


Son Dakika
14:34 3 kardeşin ölümünde büyük ihmal!
14:33 İstiklal saldırısının faili Suriye'de öldürüldü
14:06 Sinop'ta 5 Kilo Ağırlığında Kırlangıç Balığı Yakalandı
14:00 İrfan Can Kahveci'nin adı listede yok! Fenerbahçe'nin Spartak Trnava kadrosu belli oldu
13:55 Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile görüntülendi, her gören babaya benzetti
13:53 Taraftar kalp kirizi geçirdi. Hakem maçı durdurmayınca diğer taraftarlar sahaya girip maçın surmasını sağladı
13:18 Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 140 kilometre derinlikte 16 terör hedefi vuruldu
13:17 Aliyev, Türkiye'nin de katılması şartının kabul edilmemesi nedeniyle Paşinyan'la görüşmeyi reddeti
13:08 UEFA, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032'yi ortak düzenlemek için yaptığı başvuruyu kabul etti
13:09 Belediye meclisinde kavga! MHP'li üye, CHP'li üyenin burnunu kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2023 14:58:37. #1.13#
SON DAKİKA: İran'da başörtüsü iddiasıyla darp edilen kız çocuğuyla ilgili yalanlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement