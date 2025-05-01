İran\'dan ABD ile Görüşmelerde Kararlılık Vurgusu

İRAN Dışişleri Bakanı Arakçi, "ABD ile çözüm sağlama kararlılığımızda herhangi bir değişiklik yok" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İran arasındaki nükleer görüşmelerin 4'üncü turunun ertelenmesinin ardından açıklamada bulundu. Arakçi, yaptığı açıklamada "Ummanlı ve ABD'li muhataplarımızla, lojistik ve teknik nedenlerle 4'üncü tur görüşmelerin ertelenmesine karar verdik. İran tarafında müzakereli çözüm sağlama kararlılığımızda herhangi bir değişiklik yok. Aslında, adil ve dengeli bir anlaşmaya varmak konusunda her zamankinden daha kararlıyız" ifadelerini kullandı.