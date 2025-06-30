İran'dan İsrail'e Tehdit Yanıtı - Son Dakika
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İran'dan İsrail'e Tehdit Yanıtı

İran\'dan İsrail\'e Tehdit Yanıtı
30.06.2025 10:00
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Laricani, İsrail'in İranlı yetkililere tehdit mesajı gönderdiğini açıkladı ve direniş vurgusu yaptı.

İRAN lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı ve eski Meclis Başkanı Ali Laricani, İsrail'in saldırıların ilk gününde bazı yetkililere tehdit mesajı gönderdiğini bildirdi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı ve eski Meclis Başkanı Ali Laricani, devlet televizyonunda katıldığı programda konuştu. İsrail'in hedefinin sadece siyasi ve askeri yapıyı değil, doğrudan ülke lideri Hamaney'i de tehdit ederek devlet yapısını hızla parçalamak olduğunu belirten Laricani, "Düşman bir liderlik toplantısı sırasında üst düzey İran yetkililerini hedef alarak devlet yapısını hızla parçalayabileceğini hesapladı. Sonraki adımları ise doğrudan İslam Devrimi Liderini tehdit etmekti" dedi.

Laricani, İsrail ve ABD'nin, çatışma ortamında İran halkının hükümeti terk edeceği yönündeki varsayımlarının hatalı olduğunun anlaşıldığını vurgulayarak, "Ancak halkın güçlü birliği ve direnişi, İsrail'i hedeflerini yeniden gözden geçirmeye zorladı" ifadelerini kullandı.

İsrail'in, saldırıların ilk günü bazı İranlı siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerine tehdit mesajları gönderdiğini aktaran Laricani, "Ben de Tahran'dan ayrılmam için 12 saatim olduğunu söyleyen bir mesaj aldım. Aksi takdirde merhum komutan Gulamali Reşid ve Tümgeneral Muhammed Bakıri ile aynı kaderi paylaşacağımı söylediler ancak onlara Netanyahu gibi birine yakışır bir cevap verdim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Ali Laricani, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

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