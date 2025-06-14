İran\'dan Sert Yanıt: Siyonist Saldırılara Tepki!

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in saldırılarına yönelik "Siyonist saldırganlık devam ederse, İran Silahlı Kuvvetleri daha sert ve güçlü yanıt verecektir" dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Pakistan'ın İran'a verdiği destekten dolayı teşekkür eden Pezeşkiyan, İsrail'in ABD ve Batılı ülkelerin desteğiyle tüm uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayarak, "Savaşın bile kuralları vardır, ancak Batılı ülkelerin desteğini alan Siyonist rejim bu kuralları hiçe saymıştır" dedi.

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin devam ettiği bir dönemde saldırıların gerçekleştiğine dikkat çeken Pezeşkiyan, bu durumun Washington yönetiminin 'ikiyüzlülüğünü' ve 'güvenilmezliğini' ortaya koyduğunu belirtti. İran'ın, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak çok sayıda noktayı hedef alan füze operasyonlarına değinen Pezeşkiyan, "Siyonist saldırganlık devam ederse, İran Silahlı Kuvvetleri daha sert ve güçlü bir yanıt verecektir" uyarısında bulundu.

Pakistan Başbakanı Şerif ise Pakistan hükümeti ve halkının İran'ın yanında olduğunu ifade ederek, İsrail'in saldırganlığını uluslararası hukukun ihlali olarak tanımladı ve İran'da üst düzey yetkililer, bilim insanları ile sivillerin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini sundu.