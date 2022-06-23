İran Devrim Muhafızları'nın istihbarat şefi Hüseyin Taib görevden alındı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

İran Devrim Muhafızları'nın istihbarat şefi Hüseyin Taib görevden alındı

23.06.2022 17:25
İran Devrim Muhafızları'nın istihbarat şefi Hüseyin Taib görevden alındı

Kurulduğu 2009 yılından beri Devrim Muhafızları'nın istihbarat şefi olan Hüseyin Taib görevden alındı.

İran Devrim Muhafızları'nın istihbarat şefi Hüseyin Taib görevden alındı.

Hüseyin Taib, 2009 yılında kurulmasından bu yana örgütün istihbarat şefliği görevini yürütüyordu.

Taib'in neden görevden alındığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ancak karar, İran'da son dönemde Devrim Muhafızları'yla bağlantılı bazı asker ve araştırmacıların art arda şüpheli ölümlerini izliyor.

Taib, bu ölümlerin ardında kimlerin olduğunu açığa çıkarmakta başarısız kaldığı suçlamalarıyla karşılaşmıştı.

Ayrıca İsrail medyası Hüseyin Taib'in Türkiye'de bulunan İsraillilere yönelik suikast saldırıları ya da kaçırma eylemleri düzenlemeyi planladığını ileri sürmüştü.

Yerine Kazemi atandı

İran'da güvenlik bürokrasisinin en etkili isimlerinden biri olan Hüseyin Taib, Devrim Muhafızları'nın Komutanı Hüseyin Salami'nin danışmanlığı görevine getirilirken, yerine de üst düzey rütbeli Muhammed Kazemi atandı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'le yakın ilişkileri olduğu bilinen Hüseyin Taib, uzun yıllardır devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinin bastırılmasında önemli rol oynamıştı.

ABD, insan hakları ihlallerinde bulundukları suçlamasıyla Taib ve ailesini yaptırım listesine almıştı.

YORUMLAR
500
İran, Depremin Ardından Afganistan'a İlk Yardım Malzemeleri Gönderiyor İran, Depremin Ardından Afganistan'a İlk Yardım Malzemeleri Gönderiyor Çökertilen suikast şebekesine ilişkin 'susturucu takılı silah' detayı Çökertilen suikast şebekesine ilişkin 'susturucu takılı silah' detayı
Kaynak: BBC

Devrim Muhafızları, İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran Devrim Muhafızları'nın istihbarat şefi Hüseyin Taib görevden alındı - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
17:25 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargıtaya ve yüksek mahkemelere önemli görevler düşüyor
17:14 Baba, oğlunun bıçaklandığını görünce kendinden geçti! Saldırganı tabancayla vurarak öldürdü
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
16:59 Akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer intihar etti
16:51 Fenerbahçe ile anlaşan Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı: Konyaspor'a para kazandırdığım için çok gururluyum
16:39 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: İlişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldı
16:27 CHP'li vekiller, ek bütçe görüşmesinde Bakan Nebati'yi ilginç şekilde karşıladı
16:26 Şarkıcı Taylor Swift'ten sevgilisiyle denizin ortasında romantik anlar! Meraklı bakışlara aldırmadan öpüştüler
16:17 Galatasaray'ın istediği Axel Witsel İspanyol devi Atletico Madrid'e imza attı
15:47 Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 17:32:10. #1.12#
SON DAKİKA: İran Devrim Muhafızları'nın istihbarat şefi Hüseyin Taib görevden alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement