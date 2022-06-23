İran Devrim Muhafızları'nın istihbarat şefi Hüseyin Taib görevden alındı.

Hüseyin Taib, 2009 yılında kurulmasından bu yana örgütün istihbarat şefliği görevini yürütüyordu.

Taib'in neden görevden alındığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ancak karar, İran'da son dönemde Devrim Muhafızları'yla bağlantılı bazı asker ve araştırmacıların art arda şüpheli ölümlerini izliyor.

Taib, bu ölümlerin ardında kimlerin olduğunu açığa çıkarmakta başarısız kaldığı suçlamalarıyla karşılaşmıştı.

Ayrıca İsrail medyası Hüseyin Taib'in Türkiye'de bulunan İsraillilere yönelik suikast saldırıları ya da kaçırma eylemleri düzenlemeyi planladığını ileri sürmüştü.

Yerine Kazemi atandı

İran'da güvenlik bürokrasisinin en etkili isimlerinden biri olan Hüseyin Taib, Devrim Muhafızları'nın Komutanı Hüseyin Salami'nin danışmanlığı görevine getirilirken, yerine de üst düzey rütbeli Muhammed Kazemi atandı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'le yakın ilişkileri olduğu bilinen Hüseyin Taib, uzun yıllardır devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinin bastırılmasında önemli rol oynamıştı.

ABD, insan hakları ihlallerinde bulundukları suçlamasıyla Taib ve ailesini yaptırım listesine almıştı.