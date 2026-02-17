ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık - Son Dakika
Son Dakika Logo

ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık

ABD görüşmesi sonrası İran\'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
17.02.2026 16:57  Güncelleme: 17:43
İran ile ABD arasında Umman aracılığında İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan nükleer müzakerelerin ikinci turu sona erdi. Görüşmeler sonrası açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "ABD ile temel ilkeler konusunda anlaştık. Taraflar olası anlaşmaya ilişkin belgeler üzerinde çalışacak, bunları karşılıklı paylaşacak." dedi.

İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığında mesaj alışverişiyle dolaylı görüşmeler yapıldı. Katılımcılar, yaklaşık 2,5 saat görüşmenin ardından açıklama yapmadan Umman Büyükelçiliği rezidansından ayrıldı.

"TEMEL İLKELER KONUSUNDA ANLAŞTIK"

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile yapılan görüşme sonrası ilk açıklamasını yaptı. Arakçi, devlet medyasına yaptığı açıklamada görüşmelerin önceki tura kıyasla "iyi ilerleme kaydettiğini" söyledi.

Arakçi, iki tarafın olası bir anlaşma için taslak metinler üzerinde çalışmayı ve metinlerin karşılıklı olarak incelenmesinin ardından bir sonraki turun tarihini belirlemeyi kabul ettiğini söyledi. Arakçi, her iki tarafın da uzlaşması zaman alacak pozisyonlara sahip olduğunu belirterek temel ilkeler konusunda anlaştıklarını sözlerine ekledi.

GÖRÜŞMELER AVRUPA'YA TAŞINDI

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a düzenlediği saldırılar ve 12 gün süren savaş nedeniyle kesintiye uğrayan diplomatik sürecin yeniden canlandırılmasının ardından taraflar, Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılan ilk turun ardından görüşmeleri Avrupa'ya taşıdı.

Cenevre'deki görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken ABD tarafını ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti.

ABD heyetinde Trump'ın danışmanı Jared Kushner da yer aldı. Görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin koordinasyonunda yürütüldü.

Cenevre'de yapılan görüşmeler kapsamında Erakçi ve Witkoff ayrı ayrı Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile bir araya gelmişti.

Erakçi-Busaidi görüşmesinde, İran'ın nükleer konular ve yaptırımların kaldırılması hakkındaki görüş ve düşüncelerinin ele alındığı belirtilmişti. İranlı Bakan, ülkesinin meşru çıkarlarını ve haklarını güvence altına almak ve bölgede barış ve istikrarı korumak için sonuç odaklı diplomasiyi kullanma konusunda kararlı olduğunu Ummanlı mevkidaşına aktarmıştı.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ise İran'ın diplomatik yoldaki kararlılığını takdir ederek, bu görüşme turunun başarılı geçeceği umudunu dile getirmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı, müzakerelerin bu aşamasında İran müzakere heyetinde teknik, hukuki ve ekonomik uzmanların da yer aldığını ve İran'ın ekonomik yaptırımların kaldırılmasına odaklandığını bildirmişti.

URANYUM TEMEL ANLAŞMAZLIK BAŞLIĞI

Uranyum zenginleştirme ve İran'daki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması gibi konular, taraflar arasındaki temel anlaşmazlık başlığı olmayı sürdürüyor.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun İran dışına çıkarılmasını istiyor.

ABD yönetimi ayrıca İran'ın füze programı ve bölgedeki silahlı gruplara verdiği desteği de müzakere gündemine taşımak isterken, Tahran yönetimi ise nükleer program dışındaki konuları görüşmeyeceğini yineliyor.

ABD yönetimi de şu ana kadar görüşmelerin nükleer program üzerinden ilerlediği sinyalini veriyor. Diğer yandan İsrail de ABD yönetiminden, nükleer programın sonlandırılması, füze kapasitesinin sınırlanması ve silahlı gruplara desteğin kesilmesi şartlarını gündeme almasını istiyor.

Öte yandan müzakere sürecine rağmen ABD'nin bölgeye askeri yığınağı sürerken İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun dün Hürmüz Boğazındaki "güvenlik tehditlerine" karşı başlattığı tatbikat da devam ediyor.

Bakan Erakçi'nin yerel saatle 15.00'te BM'de konuşma yapması bekleniyor.

ABD İLE İRAN ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı.

Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilen görüşmelerde heyetler aynı mekanda ancak ayrı salonlarda bulunmuş, mesajlar Ummanlı yetkililer aracılığıyla iletilmişti.

Maskat'taki ilk turda taraflar, bir anlaşmaya varamasalar da müzakere kanallarının açık tutulması ve teknik düzeyde çalışmaların başlatılması konusunda uzlaşmıştı. Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.

