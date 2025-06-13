İran Füzeleri Tel Aviv\'e Saldırdı

İRAN'ın, İsrail'e attığı füzelerden birinin Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nın çok yakınına isabet ettiği bildirildi.

İsrail Ordu Radyosu, İran'dan atılan füzelerden birinin Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı'nın çok yakınına isabet ettiğini ve bölgede füze saldırısı nedeniyle çıkan yangına müdahale edildiğini duyurdu. İsrail Ordu Radyosu, İran'dan İsrail'e 150'den fazla füze ateşlendiğini ve üçüncü dalga saldırıya karşı koymak için hazırlık yapıldığını da kaydetti. Açıklamada ayrıca şimdilik sığınaklardan çıkılabileceği fakat sığınıkların yakınlarında durulması gerektiği uyarısında bulunuldu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise şu ana kadar 2'si ağır, 2'si de orta derecede olmak üzere 7 kişinin yaralandığı aktarıldı.