İran ile ABD Müzakereleri Kritik Aşamada

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Tahran'da yaptığı görüşmelerden sonra yaptığı açıklamada, " İran'ın hızla ilerleyen nükleer programı üzerine ABD ile yürüttüğü müzakerelerin 'çok kritik' bir aşamada olduğunu ve olası bir anlaşma sağlanması durumunda UAEA'nın bu anlaşmanın uygulanmasını denetlemede kilit rol oynayacağını" söyledi.

UAEA Başkanı Rafael Grossi, dün İran'ın başkenti Tahran'a gitti. Grossi, bugün yaptığı açıklamada, İran'ın hızla ilerleyen nükleer programı üzerine ABD ile yürüttüğü müzakereler "çok kritik" bir aşamada olduğunu söyledi. Grossi, olası bir anlaşma sağlanması durumunda UAEA'nın bu anlaşmanın uygulanmasını denetlemede kilit rol oynayacağını belirtti.

Grossi, "ABD'li müzakereciyle de temas halindeyim; ajansın İran ile ABD arasında nasıl bir köprü görevi görebileceğini ve müzakerelerde olumlu bir sonuç elde edilmesine nasıl katkıda bulunabileceğini değerlendiriyoruz" dedi. Grossi, ayrıca herhangi bir nükleer anlaşmanın geçerli olabilmesi için UAEA'nın doğrulama sürecinin şart olduğunu vurguladı.

İran devlet medyasının bildirdiğine göre; Grossi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Mohammad Eslami de dahil olmak üzere İranlı yetkililerle görüştükten sonra Tahran'dan Viyana'ya hareket etti.

Arakçi: "Ajans, İran'ın nükleer dosyasının barışçıl yollarla çözümünde önemli bir rol oynayabilir"

İran Dışişleri Abbas Arakçi ise sosyal medya hesabında yayımladığı bir mesajda, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ile faydalı bir görüşme gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı. Arakçi, mesajın devamında, "Önümüzdeki aylarda Ajans, İran'ın nükleer dosyasının barışçıl yollarla çözümünde önemli bir rol oynayabilir. Mevcut müzakereleri rayından çıkarmaya çalışan çeşitli yıkıcı unsurlar bir araya gelmişken, bizim 'bir barış genel direktörüne' ihtiyacımız var. Ajansı siyasetten ve siyasileşmeden uzak tutma ve teknik görevlerine odaklı kalma yönündeki Grossi'nin misyonuna güven duymak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

İran ve ABD, geçen hafta sonu, Umman'daki ilk görüşmenin ardından görüşmelerin ikinci turu için 19 Nisan Cumartesi günü Roma'da yeniden bir araya gelecek. Batı medyasında yer alan haberlere göre Grossi'nin ziyareti, aynı zamanda, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman'ın da Tahran'a gelmesine denk geldi. Bu ziyaret, 2023 yılında Çin arabuluculuğunda sağlanan normalleşmeden bu yana Suudi Arabistan'dan İran'a yapılan en üst düzey ziyaret oldu.

ABD ve Batı medyasında yer alan haberlerde, ikinci tur için yapılacak müzakerelerin öneminin ve Orta Doğu'daki genel jeopolitik gerilimlerin, özellikle Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail-Hamas savaşı göz önüne alındığında, son derece yüksek olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, bir anlaşma sağlanmaması halinde İran'ın nükleer programını hedef alan hava saldırılarını devreye sokabileceğini birçok kez belirtmişti. İranlı yetkililer ise nükleer silah seviyesine çok yakın düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarıyla nükleer silah geliştirme yoluna gidebilecekleri konusunda giderek daha fazla uyarıda bulunuyor.