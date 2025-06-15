İRAN'ın İsrail'e fırlattığı balistik füzelerden bazılarının Hayfa kentine isabet ettiği bildirildi.
İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerden bazıları Hayfa kentine isabet etti. Füzenin düştüğü Hayfa'da 4 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail medyası, Hayfa'da iki binanın yandığını, çok sayıda noktada yangın çıktığını açıkladı.
İsrail ordusu da İran'ın füze saldırısında birden çok yerin vurulduğunu doğruladı.
Son Dakika › Dünya › İran'ın Füze Saldırısı: Hayfa Vuruldu - Son Dakika
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