İran Katar\'daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney\'in o sözleri yeniden gündem oldu

İran, nükleer tesislerine yönelik saldırıların ardından ABD'nin Katar'ın başkenti Doha'da bulunan El-Udeyd Üssü'ne yönelik "Beşaretü'l-Feth" (Zaferin Müjdesi) adlı operasyon başlattı. Balistik füze saldırısı nedeniyle Katar'da hava savunma sistemleri devreye girdi. İran'ın Katar'a 10 balistik füze fırlattığı belirtilirken, saldırıda can ve mal kaybı olmadığı aktarıldı.

HAMANEY'İN KONUŞMASI YENİDEN GÜNDEM OLDU

İran'on söz konusu hamlesinin arından ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in 18 Haziran'da devlet televizyonunda yayımlanan ve İsrail'in saldırıları ile ABD'nin tehditlerini değerlendirdiği konuşması da yeniden gündem oldu.

İsrail'in "aptalca ve kötü niyetli saldırılarına karşı İran halkının kararlı, cesur ve duyarlı davranışına" övgüde bulunan Hamaney, konuşmasında ülkesinin "dayatılan bir savaşa karşı olduğu gibi dayatılan bir barışa karşı da kararlı bir şekilde duracağını" dile getirerek, "Bu millet dayatma karşısında kimseye teslim olmayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'Yİ AÇIKÇA UYARMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine de değinen Hamaney, şunları kaydetmişti: "İran'ı, İran milletini ve tarihini bilen akıllı insanlar bu millete asla tehdit edici bir dille konuşmaz çünkü İran milleti teslim olmaz. Amerikalılar herhangi bir askeri müdahalenin (ABD için) telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını bilmelidir."

İsrail'in saldırısının ABD ile müzakere sürecinde geldiğine dikkati çeken Hamaney, "İran tarafından hiçbir sert veya askeri hareketin işareti yoktu." demişti.

WASHİNGTON'IN ROLÜNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

İsrail'in saldırılarında Washington'ın rolü olduğunun Amerikalı yetkililerin açıklamalarıyla güçlendiğini söyleyen Hamaney, "Amerikalı dostlarının devreye girmesi bile Siyonist rejimin zayıf ve aciz olduğunun göstergesidir. Siyonist düşman cezalandırılmalıdır ve zaten cezalandırılmaktadır. İran milleti ve silahlı kuvvetlerinin bu kötü düşmana şimdiye kadar uyguladığı ve gelecekte uygulamak üzere planladığı cezalandırma ağır bir cezadır ve onu zayıf düşürmüştür." diye konuşmuştu.

TRUMP'A "TEHDİTTEN KORKAN BİRİNİ TEHDİT EDİN" DİYE SESLENMİŞTİ

ABD Başkanı Trump'ın tehditlerine değinen Hamaney, "ABD Başkanı açıkça İran milletine teslim olun çağrısı yaparak kabul edilemez sözler sarf etti ancak biz onlara diyoruz ki tehdit edecekseniz tehditten korkan birini tehdit edin." ifadelerini kullanmıştı.

KUR'AN-I KERİM'DEN ALINTILAR YAPARAK MESAJ VERMİŞTİ

Öte yandan Hamaney'in, konuşması sırasında Kur'an-ı Kerim'den de birçok kez alıntı yaptığı görülmüştü. Âl-i İmrân Suresi'nin 139. ayetinden alıntı yapan Hamaney, "Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz." demişti.

Hamaney, Âl-i İmrân Suresi'nin 126. ayetinden de bahsederek, "Yardım ve zafer ancak mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah katındadır." diye konuşmuştu.

Son olarak Hamaney, Tevbe Suresi'nin 40. ayetinde geçen, "Üzülme, Allah bizimle beraberdir!" ifadelerini kullanmıştı.