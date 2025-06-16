İran, İsrail\'e Balistik Füze Saldırısı Düzenledi

İRAN'ın İsrail'e fırlattığı balistik füzelerin çeşitli kentlere isabet ettiği bildirildi.

İran'ın İsrail'e fırlattığı balistik füzelerden bazıları, Petah Tikva, Bney Brak ve Tel Aviv kentindeki binalara isabet etti. Saldırılar nedeniyle yıkılan binalar olduğu, hasar gören bir binalarda ise İsrailli ekiplerin arama kurtarma çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı.