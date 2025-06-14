İran ile İsrail arasında iki gündür tırmanan gerilim, karşılıklı çatışmalarla zirveye çıktı. İran İçişleri Bakanı ve Devrim Muhafızları üst düzey komutanlarından Tümgeneral Ahmad Vahidi, İsrail'e yönelik yeni saldırıların çok daha kapsamlı olacağını duyurdu.
Vahidi, "Gerçek Vaat 3" adı verilen operasyonun artan bir tempoyla sürdüğünü belirterek, ilk aşamada 150 ayrı noktanın vurulduğunu ve bunun sadece başlangıç olduğunu vurguladı. "Siyonist oluşuma güçlü bir darbe indirmiş olacağız" diyen Vahidi, bir sonraki füze saldırısında yaklaşık 2 bin füzenin kullanılacağını açıkladı.
Açıklamasında, sabah saat 09.02 itibariyle Kuzey İsrail'e doğru yeni bir insansız hava aracı (SİHA) dalgasının gönderildiğini belirten Vahidi, operasyonların gerekli görüldüğü sürece devam edeceğini kaydetti.
Vahidi, şu ana kadar İran tarafından hedef alınan kritik İsrail altyapı ve savunma noktalarını da paylaştı:
Son Dakika › Dünya › İran, İsrail'e karşı sonraki saldırı planını açıkladı - Son Dakika
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