İran, İsrail Halkına Ülkeyi Terk Etme Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Dünya

İran, İsrail Halkına Ülkeyi Terk Etme Çağrısı Yaptı

İran, İsrail Halkına Ülkeyi Terk Etme Çağrısı Yaptı
16.06.2025 21:50
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İran, İsrail vatandaşlarına işgal altındaki toprakları terk etmeleri gerektiğini söyledi.

İRAN Silahlı Kuvvetler Basın Sözcüsü Rıza Seyyad, İsrail halkına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

İran Silahlı Kuvvetler Basın Sözcüsü Rıza Seyyad, İsrail'in terk edilmesi çağrısı yaptığı açıklamasını yayımladı. İsrail halkına seslenen Seyyad, "İşgal altındaki toprakları terk edin. Bu hayatınızı kurtarmanın tek yoludur" ifadesini kullandı.

Birçok önemli yerin vurulduğunu kaydeden Seyyad, "Suçlu rejimin sizi canlı kalkan olarak kullanmasına izin vermemeniz gerektiğini vurguluyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, İsrail Halkına Ülkeyi Terk Etme Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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