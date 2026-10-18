İran ve Pakistan dışişleri bakanları Batı Asya\'da gerilimi düşürecek süreci görüştü

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı Mohammad Ishaq Dar ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İslam İşbirliği Teşkilatı 52'nci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Irak'ın başkenti Bağdat'ta bugün Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mohammad Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Arakçi, "Bu telefon görüşmesinde bazı ikili meseleleri ve bölgedeki güncel gelişmeleri ele aldık. Ayrıca Batı Asya bölgesinde gerilimi düşürmeyi ve istikrarı sağlamayı amaçlayan diplomatik süreç hakkında görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.