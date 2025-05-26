İsrail, Bahbah'ın Ateşkes Önerisini Reddetti - Son Dakika
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Dünya

İsrail, Bahbah'ın Ateşkes Önerisini Reddetti

26.05.2025 18:41
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İsrail, Bishara Bahbah'ın sunduğu yeni Gazze ateşkesi teklifini kesin bir dille reddetti.

(ANKARA)İsrail, Filistin asıllı Amerikalı akademisyen ve ABD Başkanı Donald Trump'a yakın bir isim olarak görülen Bishara Bahbah tarafından sunulan yeni Gazze ateşkesi önerisini reddetti.

Bölgesel haber kaynaklarına göre Bahbah, Trump yönetiminin ortaya koyduğu çerçeveye benzer, ancak ABD Başkanı'nın kişisel güvencesini de içeren bir çözüm planı sundu. Bu güvence kapsamında İsrail, savaşı kalıcı olarak sona erdirmeye yönelik müzakerelere katılmayı kabul edecekti. Bahbah'ın önerisi, müzakerelerin tıkandığı İsrail'in Gazze'deki operasyonlarına uluslararası tepkinin büyüdüğü ve ABD'nin savaşı sona erdirme yönündeki baskılarını artırdığı bir dönemde, ateşkes umutlarını yeşertmişti.  Ancak İsrailli yetkililer, bu teklifin detaylarının basına yansımasından saatler sonra öneriyi kesin bir dille reddetmişti.

İsrail'in kamu yayıncısı Kan'a konuşan bir yetkili, "İsrail, Amerikan-Filistinli arabulucunun önerisini reddediyor, bu kabul edilemez ve mantıksız bir öneridir" dedi. Başka bir yetkili de The Times of Israel gazetesine, "Bu plan sorumlu hiçbir hükümet tarafından kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Arab-Americans for Peace (Barış İçin Arap Amerikalılar) adlı Trump destekçisi seçim kampanyası grubunun kurucusu olan Bishara Bahbah, son dönemde Trump yönetimi ile Hamas arasında kilit bir arabulucu figür olarak öne çıktı.

Bahbah'ın aracılık ettiği perde arkası görüşmeleri sayesinde Hamas, bu ay başında Amerikan-İsrailli esir Edan Alexander'ı serbest bırakmayı kabul etmişti.

Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ise o tarihten bu yana Hamas liderliğiyle Doha üzerinden Bahbah aracılığıyla temaslarını sürdürüyor.

Witkoff tarafından daha önce önerilen başka bir ateşkes planına göre, taraflar 45 ila 60 gün sürecek bir geçici ateşkesi kabul edecek, Hamas 10 canlı rehineyi serbest bırakacak, İsrail de Filistinli tutukluları salıverecekti.

Netanyahu hükümeti, yalnızca Witkoff planı olarak bilinen çerçevede geçici bir ateşkese onay vereceğini belirtmiş, Hamas teslim olup Gazze'yi terk etmeden savaşı sona erdirmeye yönelik bir müzakereyi gündeme almayacağını duyurmuştu.

Öte yandan, Hamas, silah bırakmayı reddederken kalan tüm İsrailli rehineleri serbest bırakmayı ve Gazze üzerindeki yönetim kontrolünden vazgeçmeyi teklif etti. Hamas ayrıca, Trump'tan İsrail'in bu kez savaşı tamamen sona erdirmeyi taahhüt etmesini garanti etmesini talep ediyor. Bunun nedeni ise ocak ayında varılan geçici ateşkeste İsrail'in müzakere sözü vermesine rağmen bu sözü tutmaması.

Netanyahu geçen hafta müzakere ekibini Doha'daki görüşmelerden çekmişti, İsrail medyasına göre Washington, Netanyahu'yu arabulucularla diyaloğa dönmeye zorlamaya başladı. Trump, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, yönetiminin "savaşı en kısa sürede bitirmeye çalıştığını" söyledi.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Bahbah'ın Ateşkes Önerisini Reddetti - Son Dakika

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