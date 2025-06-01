İsrail Bakanı'ndan Sert Açıklama

(ANKARA) - İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, "Hamas katillerini ortadan kaldırmak için havadan, karadan ve denizden gerekli tüm araçları kullanma talimatını verdim. Dediğim gibi: Hamas ya rehineleri serbest bırakacak ya da yok edilecek" açıklamasını yaptı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne, Gazze'ye yapılan operasyonlarda, havadan, karadan ve denizden gerekli tüm araçları kullanma talimatını verdiğini açıkladı. Katz'ın açıklaması şöyle:

"Hamas ya rehineleri serbest bırakacak ya da yok edilecek"

"Şavuot arifesinde İsrail Savunma Kuvvetleri Gazze'de büyük bir güçle harekat düzenliyor, düşmanı eziyor ve manevra yapan güçlere yol açıyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'ne, herhangi bir müzakereye bakılmaksızın, tüm hedeflere doğru ilerlemeye devam etme ve İsrail askerlerini korumak, Hamas katillerini ortadan kaldırmak ve ezmek için havadan, karadan ve denizden gerekli tüm araçları kullanma talimatını verdim. Bize karşı katliam yapanlar, bize karşı savaşanlar bedelini fazlasıyla ödeyecekler. Dediğim gibi: Hamas ya rehineleri serbest bırakacak ya da yok edilecek."