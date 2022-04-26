İsrail Başbakanı Bennett'e içinde mermi kovanı bulunan tehdit mektubu gönderildi - Son Dakika
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İsrail Başbakanı Bennett'e içinde mermi kovanı bulunan tehdit mektubu gönderildi

26.04.2022 23:20

İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Benett ve ailesine içinde mermi bulunan ve ölüm tehditleri içeren bir mektubun gönderildiği ifade edildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve ailesi ölümle tehdit edildi. İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Benett ve ailesine içinde mermi bulunan ölüm tehditleri içeren bir mektubun gönderildiği bildirilerek, Bennett ve ailesi için güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi.

İSRAİL GİZLİ SERVİSİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis, Lahav 433 adlı suç birimi ile İsrail gizli servisi Shin Bet'in tehdit mektubuyla ilgili ortak soruşturma başlattığını açıkladı. İsrail basınında yer alan haberlerde, söz konusu mektubun Başbakanlık Konutu yerine Raanana'daki ailesinin evine gönderildiği aktarıldı. Mektubun ne zaman gönderildiği ise henüz bilinmezken, mahkeme olayla ilgili yasak getirerek detayların açıklanmasını engelledi.

"SİYASİ SÖYLEMLERİN ATEŞİNİ DÜŞÜRMELİYİZ"

Bennett sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, anlaşmazlıkların "şiddet, zorbalık veya ölüm tehditleri" düzeyine çıkmaması gerektiğini belirterek, mektubun doğası gereği siyasi olduğunu ima etti. Bennett, "Ben Başbakanım ve siyasi bir figürüm ama aynı zamanda bir koca ve babayım. Eşimi ve çocuklarımı korumak benim görevim" ifadelerini kullanarak, "Siyasi söylemlerin ateşini düşürmeliyiz" dedi.

İsrail Başbakanı Bennett'i içinde mermi bulunan mektupla tehdit ettiler
İsrail Başbakanı Bennett'e içinde mermi kovanı bulunan tehdit mektubu gönderildi
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Naftali Bennett, İsrail, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya İsrail Başbakanı Bennett'e içinde mermi kovanı bulunan tehdit mektubu gönderildi - Son Dakika


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