İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz - Son Dakika
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İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran topraklarından düzenlenecek bir saldırıya hazır olduklarını söyledi. Netanyahu, İran ile yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, savunma sistemlerinin yerleştirildiğini ve her türlü senaryoya hazır olduklarını belirtti. Ayrıca, ABD, İngiltere ve Fransa'ya verdikleri destekten dolayı teşekkür etti ve kendilerini her türlü tehdide karşı savunacaklarını vurguladı.

13.04.2024 23:10  Güncelleme: 23:40
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın İHA saldırısı balşamadan hemen önce bir konuşma gerçekleştirdi. Netanyahu, "Savunma sistemlerimiz konuşlandırıldı ve hem savunmada hem de saldırıda her türlü senaryoya hazırlıklıyız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı videolu açıklamada, İsrail'in İran'dan gelecek doğrudan bir saldırıya hazır olduğunu ve aynı şekilde karşılık vereceğini söyledi. Netanyahu, "Son yıllarda ve hatta son haftalarda İsrail, İran'dan gelebilecek doğrudan bir saldırı ihtimaline karşı hazırlık yapmaktadır. Savunma sistemlerimiz konuşlandırıldı ve hem savunmada hem de saldırıda her türlü senaryoya hazırlıklıyız. İsrail devleti güçlüdür, IDF güçlüdür, halk güçlüdür" dedi.

"KİM BİZE ZARAR VERİRSE, BİZ DE ONLARA VERECEĞİZ"

ABD, İngiltere, Fransa'nın yanı sıra birçok ülkenin İsrail'in yanında durduğunu belirten Netanyahu, "Net bir ilke belirledim. Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz. Kendimizi her türlü tehdide karşı savunacağız ve bunu sakince, kararlılıkla yapacağız" ifadelerini kullandı.

"TANRI'NIN YARDIMIYLA DÜŞMANLARIMIZIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

İsrail vatandaşlarına da seslenen Netanyahu, "Siz İsrail vatandaşlarının da sükunetinizi koruduğunuzu biliyorum. Sizleri İç Cephe Komutanlığı'nın direktiflerini dinlemeye davet ediyorum. Birlikte ayaktayız ve Tanrı'nın yardımıyla tüm düşmanlarımızın üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz
Kaynak: AA

İsrail, İran, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mustafa POLAT: Sizin dünyaya verdiğiniz zararın hesabını kim verecek ? 400 11 Yanıtla
  • Mustafa Komurcu: size düşman olan bize dosttur. sonun yakındır iTrail 190 24 Yanıtla
  • Hakan Yılmaz: Sensiz bir yeryüzü sensiz bir dünya neten yahu neten… 102 12 Yanıtla
  • Tolga Arslanoğlu: Suçsuz insanların, özellikle de Çocukların ölmesinin hiç bir izahı yok. Savaş ne olursa olsun kötüdür. Üç günlük dünya yıllardır paylaşılmadı. Yazıklar olsun savaş sevicilerine. 68 18 Yanıtla
  • Kadir Akyol: Sizin kökünüz karışmadıkça dünyaya rahat yok öğün gelecek elbet 70 8 Yanıtla
  • Atilla Ata: Siz ancak masum kadınlara ve çocuklara zarar verirsiniz… 49 8 Yanıtla
  • Malata Almanya: Kardeşim affedin ama bana hiç inandırıcı gelmiyor. İran israile vuracak güya tüm basın duydu dünya biliyor bu nasıl iş bu nasıl bir strateji planını bir dünya biliyor. Amerika veya israil çoktan tedbirini almıştır ansızın vuracaksın ki bir şeye değsin ben bir şey anlamadım gerçekten 39 7 Yanıtla Aa: açıktan misilleme hakkini kullanıyor.olmasi gereken b 15 3 Beyhan Gunes: Malatya Almanya her ülkenin kaza ya da bilinçli bir saldırıya karşı Meşru Müdafa hakkı vardır..Türkiye bu hakkını sınırlarda herzaman kullanır.Lütfen tüm okuyucular bu haberleri okurken uluslararası hukuk konularını biraz araştırın..İran ın haklı olduğunu net olarak görebilirsiniz..Diğer ülkelerin de Gazze deki soykırıma sessiz kalırken hakli olan İran a tepki vermesi de çok manidar..ne yazık ki... 7 1
  • hüseyin demircioglu: Kendinize değil sahiplerine güveniyorsunuz. 27 4 Yanıtla
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