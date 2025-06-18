İsrail basını: Demir Kubbe İran'ın balistik füzelerine karşı yetersiz kaldı - Son Dakika
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İsrail basını: Demir Kubbe İran'ın balistik füzelerine karşı yetersiz kaldı

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İsrail basını: Demir Kubbe İran\'ın balistik füzelerine karşı yetersiz kaldı
18.06.2025 17:26
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İsrail basını: Demir Kubbe İran\'ın balistik füzelerine karşı yetersiz kaldı
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İsrail'in hava savunmasında önemli bir rol üstlenen Demir Kubbe sisteminin İran tarafından fırlatılan balistik füzelere karşı yeterli etkiyi göstermedi. Ulusal güvenlik analisti ve eski ABD Hava Kuvvetleri istihbarat subayı Travis Hawley, aynı anda 50 ila 100 balistik füze saldırısının gerçekleşmesi durumunda, yüksek başarı oranı sağlamanın "oldukça zor" olduğuna işaret etti.

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, ulusal güvenlik analisti ve eski ABD Hava Kuvvetleri istihbarat subayı Travis Hawley'in İsrail'in hava savunmasında önemli bir rol üstlenen Demir Kubbe sisteminin İran tarafından fırlatılan balistik füzelere karşı etkisine ilişkin değerlendirmesine yer verildi.

"SON ÇARE OLARAK DEVREYE GİRİYOR"

"Demir Kubbe sisteminin, İran'ın gönderdiği balistik füzelere karşı müdahale etmekle sorumlu olmadığını belirten Hawley, "Demir Kubbe aslında kısa menzilli roketler ve havan toplarına karşı tasarlandı. Özellikle Gazze'den Hamas tarafından ateşlenen roketler gibi tehditlere karşı etkili olan sistem, balistik füzelere karşı yalnızca son çare olarak devreye giriyor." ifadelerini kullandı.

Hawley, İsrail'in balistik füze tehdidine karşı ilk savunma hattını Arrow 2 ve Arrow 3 sistemleri oluşturduğunu, bu sistemlerin başarısız olması durumunda ise Demir Kubbe'nin yedek olarak devreye alınabildiğini belirtti.

"DEMİR KUBBE YETERSİZ KALDI"

Hawley, İran'ın son dönemdeki füze saldırılarında İsrail'in hava savunma sisteminden geçmesini ise tüm entegre hava savunma sistemlerinde olabileceği gibi Demir Kubbe'nin de başarısızlığını gösterdiğine" dikkati çekti. Hawley, aynı anda 50 ila 100 balistik füze saldırısının gerçekleşmesi durumunda, yüksek başarı oranı ya da yüzde 100 etkinlik sağlamanın "oldukça zor" olduğuna işaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsrail basını: Demir Kubbe İran'ın balistik füzelerine karşı yetersiz kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Nuri yıldız:
    İranın elinde milyon füze var ise sorun yok.. 100 tane atıyorsun 3 isbet.Bunun ikisi boş alana gidiyor..Demir kubbe boş alana giden füzeyi vurmuyor bunlarda demir kubbeyi deldik diye övünüyorlar.. Yakında iranın füzeleri biter ..İsrail yavaş yavaş havadan iranı yok eder.. 4 6 Yanıtla
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