İsrail'de Genel Grev Kararı Alındı - Son Dakika
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Dünya

İsrail'de Genel Grev Kararı Alındı

İsrail\'de Genel Grev Kararı Alındı

İSRAİL Genel İşçi Örgütü (Histadrut) Başkanı Arnon Bar-David, Tel Aviv'de 2 Eylül'de genel greve gitme kararı aldıklarını duyurdu. Bar-David, grevin rehinelerin serbest kalması ve ateşkes anlaşması için yapıldığını belirtti.

02.09.2024 12:03
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İSRAİL Genel İşçi Örgütü (Histadrut) Başkanı Arnon Bar-David, dün yaptığı açıklamada Tel Aviv'de 2 Eylül'de genel greve gitme kararı aldıklarını duyurdu. Bar-David, "Sadece bir grev işleri sarsabilir ve bu yüzden yarın sabah saat 06.00'dan itibaren tüm İsrail ekonomisinin greve gitmesine karar verdim" dedi.

Histadrut Başkanı Bar-David, bugün tüm İsrail'in rehinelerin serbest kalması ve ateşkes anlaşması için greve gideceğini belirterek, "Yarın (2 Eylül) tüm ulus duracak ve rehineleri geri getirmek için ortak bir çığlıkta birleşecek. Grevi siyasi renklerle boyamaya çalışanlar yarın kim için her şeyi durdurduğumuzu hatırlamalıdır. Oğullarımızı ve kızlarımızı eve getirecek bir anlaşma için ödememiz gereken her türlü acı bedel, terk edilmeyi sürdürmenin maliyetinden çok daha düşüktür. Kamuoyunu kayıtsız kalmamaya ve yarın sokaklara çıkmaya çağırıyorum. Grev günü evde oturmak için değil, protesto etmek ve halkımızın çığlığını haykırmak için dışarı çıkmak içindir. Kışkırtmaya ve bölünmeye el uzatmayın, hayat kurtarmaya el uzatın" dedi.

'DEVLET, HALKINI TERK EDİYOR'

Bar-David, İsrail'in halkını 'terk ettiğini' vurgulayarak, "Sevgili ülkemizin halkını terk eden bir ülke haline gelmesine kayıtsız kalmayı reddediyorum. Ülkedeki durum kötüden daha kötüye gidiyor. Terk etmek anahtar kelime ve bunun zararlarını her alanda görüyoruz. Rehinelerin terk edilmesi, evlerinden koparılan İsraillilerin terk edilmesi, güvenliğin terk edilmesi, eğitimin terk edilmesi ve ekonominin terk edilmesi" dedi.

'SADECE GREV BİR ŞEYLERİ SARSABİLİR'

Histadrut Başkanı Bar-David, grevin bir şeyleri 'sarsabileceğini' ifade ederek, "Şimdiye kadar çok fazla sorumluluk üstlendim ve bu hiç de kolay olmadı. Ancak boş duramayacağımızı hissediyorum. Gazze'deki tünellerde öldürülen çocuklarımızın çığlıklarını görmezden gelemeyiz; bu akıl almaz bir şey. Aşağı doğru bir sarmal içindeyiz ve ceset torbaları almaya devam ediyoruz. Sadece bir grev bir şeyleri sarsabilir ve bu yüzden yarın sabah saat 06.00'dan itibaren tüm İsrail ekonomisinin greve gitmesine karar verdim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İsrail'de Genel Grev Kararı Alındı - Son Dakika

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