İsrail'de gösteriler bitmiyor! Netanyahu geri adım atsa da protestolar devam etti - Son Dakika
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İsrail'de gösteriler bitmiyor! Netanyahu geri adım atsa da protestolar devam etti

28.03.2023 13:58

İsrail'de halkın tartışmalı yargı reformuna karşı başlattığı gösteriler sokakları yangın yerine çevirdi. Başbakan Netanyahu yargı reformu hakkındaki görüşmeleri, bir sonraki yasama dönemine kadar erteledi. Ancak protestolar Netanyahu'nun yargı düzenlemesini tamamen durdurmayıp yalnızca ertelemesi nedeniyle eylemlerine devam edeceklerini duyurdu. Sabaha kadar süren olaylarda 2 polis yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.

İsrail'de Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmasının ardından ülkede tansiyon yükseldi. On binlerce İsrailli sokağa indi, olaylar çıktı. Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açtı.

İsrail'de sular durulmuyor! Netanyahu geri adım atsa da göstericiler protestoya devam etti

SOKAKLARA ÇIKTILAR

Haftalardır devam eden eylemlerde protestocular ile güvenlik güçleri arasındaki gerilim, Savunma Bakanı Gallant'ın Başbakan Netanyahu tarafından görevden alınmasıyla had safhaya ulaştı. İsrail sokakları savaş alanına döndü.

İsrail'de sular durulmuyor! Netanyahu geri adım atsa da göstericiler protestoya devam etti

YARGI REFORMU ERTELENDİ

Her geçen dakika şiddetlenen protestolar nedeniyle Netanyahu geri adım atmak zorunda kaldı. İsrail'de 13 haftadır protestolara neden olan tartışmalı yargı reformu hakkındaki görüşmelerin meclisin bir sonraki yasama dönemine kadar ertelendiği duyuruldu. Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin koalisyon ortaklarından Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in partisi Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) tarafından yapılan açıklamada, yargı reformu ile ilgili görüşmelerin gelecek ayki Hamursuz Bayramı tatilinden sonraki meclis oturumuna kadar askıya alındığı ifade edilerek, "reformun diyalog yoluyla meclisten geçirilmesi" için bir sonraki oturumda yeniden meclise sunulacağı aktarıldı. İsrail meclisindeki bir sonraki yasama dönemi 30 Nisan-30 Temmuz tarihleri arasında olacak.

İsrail'de sular durulmuyor! Netanyahu geri adım atsa da göstericiler protestoya devam etti

GÖSTERİLER DEVAM ETTİ

Göstericiler ise Netanyahu'nun yargı düzenlemesini tamamen durdurmayıp sadece ertelemesi nedeniyle gösterilerine devam edeceklerini açıkladı. Sokaklardaki karışıklık sabaha kadar devam etti.

İsrail'de sular durulmuyor! Netanyahu geri adım atsa da göstericiler protestoya devam etti

2 POLİS YARALI, 5 GÖSTERİCİ GÖZALTINDA

İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) göre, İsrail polisi, Tel Aviv merkezindeki Ayalon Caddesi'ni demir bariyerlerle kapatmaya çalışan ve ateş yakan göstericilere müdahale etti. TOMA, göz yaşartıcı ses bombası ve atlı birliklerle göstericileri dağıtmaya çalışan polislerden 2'si atılan cam şişelerle yaralandı. Yediot Ahronot Gazetesi ise olayda 5 göstericinin gözaltına alındığını, Ayalon Caddesi yakınlarında yargı düzenlemesi karşıtları ile destekçileri arasında da arbede yaşandığını yazdı.

İsrail'de sular durulmuyor! Netanyahu geri adım atsa da göstericiler protestoya devam etti
İsrail'de sular durulmuyor! Netanyahu geri adım atsa da göstericiler protestoya devam etti
YORUMLAR (1)
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İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'de gösteriler bitmiyor! Netanyahu geri adım atsa da protestolar devam etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'de gösteriler bitmiyor! Netanyahu geri adım atsa da protestolar devam etti - Son Dakika
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