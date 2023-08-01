İsrail'de Malul Asker Kendini Yaktı - Son Dakika
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İsrail'de Malul Asker Kendini Yaktı

01.08.2023 17:35

İsrail'in Netanya kentinde eski bir asker, malullük durumu tanınmadığı gerekçesiyle kendini yaktı. Eski asker, orduda görev yaptığı dönemde travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını belirterek malullük başvurusu yapmış, ancak başvurusu reddedilmişti. İsrail Devlet Denetleme Kurumu'nun raporuna göre, malul gazilerin %73'ü hizmetlerden memnun değil.

İsrail'in Netanya kentinde eski bir asker, ordu hizmeti sonucunda meydana gelen malullük durumu tanınmadığı gerekçesiyle kendini yaktı.

İsrail basınının sağlık kaynakları ve Savunma Bakanlığından aktardığına göre, geçmişte orduda görev yapan 33 yaşındaki eski asker bedenini ateşe vererek ağır yaralandı.

Ramat Gan'daki Şeba Tıp Merkezine kaldırılan ve vücudunda ciddi derecede yanıklar bulunan kişi tedavi altında alındı.

İsrail Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, 2008-2011 arasında orduda görev alan eski askerin, askerlik hizmetinin neticesinde travma sonrası stres bozukluğundan (TSSB) muzdarip olduğuna ilişkin malullük başvurusu yaptığı, ancak başvurusunun reddedildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Şahsın, İsrail ordusu gazisi olarak malul tanınma talebi, kapsamlı bir şekilde incelenmesinin ardından, TSSB'den muzdarip olmadığının ve askerlik hizmetiyle ilgili olmayan bir akıl hastalığı bulunduğunun teşhis edilmesi üzerine reddedildi." ifadelerine yer verildi.

İsrailli malul askerlerin %73'ü memnun değil

Bu yılın başlarında, bir İsrail ordusu gazisi, Savunma Bakanlığı'nın yaralı ve engelli askerlerinin bakımından sorumlu Rehabilitasyon Bölümü'nün bir ofisini yakmaya çalışmıştı. Bakanlık, saldırganın malul bir gazi olarak tanınması için yaptığı başvurunun 2013 yılında reddedildiği için bu eyleme giriştiğini bildirmişti.

İki yıl önce de İsrailli gazi Itzik Saidyan, askerlik hizmetleri sırasında meydana gelen olaylar nedeniyle travma geçiren İsrailli askerlerin içinde bulunduğu kötü duruma dikkati çekmek için, Petah Tikva kentinde malul askerlere özel bir rehabilitasyon merkezi önünde kendini yakmış ve ağır yaralanmıştı. Saidyan, askerlik hizmetinden kaynaklandığını savunduğu TSSB nedeniyle talep ettiği bakımı almak için yıllarca mücadele verdiğini söylemişti.

İsrail Devlet Denetleme Kurumu'nun 2022 raporuna göre, İsrail ordusunda görev almış malul gazilerin %73'ü, aşağılanma, güven eksikliği ve bakım eksikliği yaşadıklarını söyleyerek aldıkları hizmetlerden memnun olmadıklarını belirtti.

Kaynak: AA
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