İsrail'de Netanyahu hükümetine karşı protestolar devam ediyor - Son Dakika
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İsrail'de Netanyahu hükümetine karşı protestolar devam ediyor

Son Güncelleme: 13.08.2023 00:55

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı düzenlenen protestolar 32. haftada da devam etti. On binlerce İsrailli, ülke genelindeki farklı noktalarda kitlesel gösterilere katıldı.

İsrail'de, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı protestolar 32. haftada devam etti.

Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 32'inci haftasında yine meydanlardaydı. Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa, Herzliya gibi kentler olmak üzere ülke genelinde onlarca farklı noktadaki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı.

HÜKÜMET KOMPLEKSİNİN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de protestocular Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı. Netanyahu hükümeti karşıtı protesto hareketinin liderleri, burada kurulan sahnede hükümetin yargı düzenlemesini eleştiren konuşmalar yaptı. Protesto liderleri, Netanyahu'yu, olası bir anayasal krize yol açarak hukukun üstünlüğünü yok etmeye çalışmakla suçladı.

İsrail'de Netanyahu Hükümetine Karşı Protestolar Devam Ediyor

"İSRAİL DARBESİNİN SUÇLULARI"

İsrail bayrakları taşıyan protestocular davullar, düdükler ve havalı kornalarla ritim tutarak, "Demokrasi" sloganları attı.Kaplan Caddesi'nde her hafta bir ana sloganın yer aldığı dev pankart açan göstericiler, bu hafta, Netanyahu, Adalet Bakanı Yariv Levin ve aşırı sağcı isimlerin resimlerinin yer aldığı "İsrail darbesinin suçluları" yazılı pankartı taşıdı. Batı Kudüs'te de protestocular İsrail Cumhurbaşkanı'nın konutunun önünde toplandı. Emekli komutanlar, sanatçılar da ülkenin farklı noktalarında düzenlenen gösterilere katıldı.

İsrail'de Netanyahu Hükümetine Karşı Protestolar Devam Ediyor

TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor. Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış; ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclis'ten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı. Netanyahu hükümeti, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını ülke çapında kitlesel protestolar ve yoğun kamuoyu tartışmalarına rağmen 24 Temmuz'da Meclis'te muhalefetin boykot ettiği oturumda kabul etmişti.

İsrail'de Netanyahu Hükümetine Karşı Protestolar Devam Ediyor

YÜKSEK MAHKEME, İKİ YASAYI EYLÜLDE GÖRÜŞECEK

Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan, aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı. Yüksek Mahkeme, hükümetin yargı düzenlemesinde Meclis'ten geçen iki yasayı eylülde görüşeceğini açıklamıştı.

İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görevlerde bulunmuş isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı. Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi, yaklaşık 8 aydır gösterilerine devam ediyor.

İsrail'de on binlerce kişi yine meydanlarda! Açılan pankart protestolara damga vurdu
İsrail'de Netanyahu Hükümetine Karşı Protestolar Devam Ediyor
Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya İsrail'de Netanyahu hükümetine karşı protestolar devam ediyor - Son Dakika


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