İsrail, 13 Haziran akşam saatlerinde İran'a yeni saldırılar düzenledi.
İran'da patlama sesleri duyuldu.
İsrail Hava Kuvvetleri, X hesabında İran'daki "füze rampaları ve altyapıyı" vurmaya devam ettiklerini söyledi.
İsrail, 13 Haziran sabaha karşı da İran'ın nükleer tesislerini ve önemli komutanlarını hedef alan kapsamlı saldırılar düzenlemişti.
Detaylar geliyor...
Son Dakika › Dünya › İsrail'den İran'a Saldırı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?