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İsrail dört doz aşı uygulayan ilk ülke olmayı planlıyor - Son Dakika
BBC

İsrail dört doz aşı uygulayan ilk ülke olmayı planlıyor

22.12.2021 09:19
İsrail dört doz aşı uygulayan ilk ülke olmayı planlıyor

İsrail, Omicron varyantının ülkede yol açabileceği yeni bir dalgaya hazırlanırken, Covid aşısının dördüncü dozunu uygulayan ilk ülke olmayı planladığını açıkladı.

İsrail, Omicron varyantının ülkede yol açabileceği yeni bir dalgaya hazırlanırken, Covid aşısının dördüncü dozunu uygulayan ilk ülke olmayı planladığını açıkladı.

İsrail'in pandemi uzmanları, 60 yaş üstü ve sağlık çalışanları için dördüncü doz takviye aşı önerdi.

Başbakan Naftali Bennett bunun üzerine yetkililere planı uygulamaya koyma talimatı verdi.

Karar, ülkede Omicron varyantının neden olduğu ilk ölümün gerçekleştiği Salı günü açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, İsrail'de en az 340 vakanın varyantla ilişkili olduğunu açıkladı.

Dördüncü takviye dozu kullanıma sunma kararının halen üst düzey sağlık yetkilileri tarafından onaylanması gerekiyor, ancak Başbakanlık ofisi BBC'ye, insanlara aşının üçüncü dozdan en az dört ay sonra vermeyi planladığını belirtti.

Bennett, "Bu, dünyayı saran Omicron dalgasını aşmamıza yardımcı olacak harika bir haber" dedi.

Covid-19 aşılama programları başladığında, İsrail hızlı harekete geçti.

Ancak buna rağmen, 9,3 milyonluk nüfusunun sadece yaklaşık %63'ü iki doz aşı oldu. Bu kısmen İsrail'in nispeten genç bir ülke olmasıyla ilgili - nüfusunun yaklaşık üçte biri 14 yaşın altında.

İsrail Kasım ayında 5 yaşından büyük çocuklara da aşı yapmaya başladı.

Ülke, virüsün yayılmasını engellemek için ABD, Almanya, İtalya ve Kanada gibi ülkelere seyahat yasağı getirdi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden alınan verilere göre, İsrail'de pandeminin başlangıcından bu yana yaklaşık 8200 can kaybı ve 1,36 milyondan fazla Covid vakası görüldü.

İsrail dört doz aşı uygulayan ilk ülke olmayı planlıyor

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Son Dakika Dünya İsrail dört doz aşı uygulayan ilk ülke olmayı planlıyor - Son Dakika Dünya

BBC

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