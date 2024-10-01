İsrail'e İran'dan Füze Saldırısı

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İSRAİL Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'dan ülkeye 181 balistik füze fırlatıldığını, 10 milyon insanın güvenlik amacıyla sığınaklara sığındığını açıkladı.

İran, İsrail'e karşı geniş çaplı bir saldırı başlatarak 181 balistik füze fırlattı. Saldırılar sonucunda İsrail'in birçok şehri ve onlarca yerleşim yeri hedef alındı. İsrail'deki 10 milyon insanın güvenlik amacıyla sığınaklara sığındığı bildirildi. Yetkililer, İsrail halkını korumak için her türlü önlemi alacaklarını vurguladı.