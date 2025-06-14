İsrail\'e İran Füze Saldırıları

İSRAİL Ordusu, İran'dan ülkenin merkezi bölgelerine yeni füze saldırıları düzenlendiğini açıkladı.

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı'ndan yapıla açıklamada, İran'ın ülkenin kuzey, güney ve merkezi bölgelerine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Hava savunma sistemlerinin gelen füzeleri engellemek için çalıştığı ifade edilen açıklamada, vatandaşlara korunaklı alanlarda kalınması gerektiği belirtildi. Ayrıca, İsrail genelinde birçok bölgede sirenlerin çaldığı öğrenildi.