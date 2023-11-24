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İsrail, Filistinli esir kadınların evlerine baskın düzenledi - Son Dakika

İsrail, Filistinli esir kadınların evlerine baskın düzenledi

İsrail'in Filistinli esir kadınlar Amani Haşim ve Zeyna Abdu'nun Doğu Kudüs'teki evlerine baskın düzenlediği ve Zeyna'nın ailesini herhangi bir basın görüşmesi yapmamaları konusunda uyardığı bildirildi.

İsrail, Filistinli esir kadınların evlerine baskın düzenledi
24.11.2023 - 21:17,  Güncelleme: 21:20
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İsrail'in, serbest bırakmaya hazırlandığı Filistinli esir kadınlar Amani Haşim ve Zeyna Abdu'nun Doğu Kudüs'teki evlerine baskın düzenlediği ve Zeyna'nın ailesini herhangi bir basın görüşmesi yapmaması konusunda uyardığı bildirildi.

İSRAİL POLİSLERİ EVLERE BASKIN DÜZENLEDİ

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinli esir kadınlar Haşim ve Abdu'nun Doğu Kudüs'teki evlerine baskın düzenlediği ve Zeyna'nın ailesini herhangi bir basın görüşmesi yapmamaları konusunda uyardığı aktarıldı.

İsrail, Filistinli esir kadınların evlerine baskın düzenleyip aileleri uyardı: Basın açıklaması yapmayın

AİLE ÜYELERİ SORUŞTURMA ODALARINA ÇAĞRILDI

Açıklamada, İsrail güçlerinin bu sabah itibarıyla kadın esirlerin Doğu Kudüs'teki aile üyelerini Meskubiyye'deki soruşturma odalarına çağırdığı, telefonlarına el koyduğu ve şu ana kadar orada tutuldukları kaydedildi.

İSRAİL POLİSİNDEN FİLİSTİNLİ KADIN ESİRLERİN AİLELERİNE UYARI

İsrail polisi, Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakata göre İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak Filistinli esirlerden işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan kadın esirlerin evlerine giderek aileleri uyardı. Bölgede bulunan AA muhabirinin aktardığına göre İsrail polisi, akşam saatlerinde Filistinli kadın tutuklu Marah Bekir, Nihaye Sabba, Zeyna Abdu ve Amani Haşim'in evlerine baskın yaptı.

İsrail, Filistinli esir kadınların evlerine baskın düzenleyip aileleri uyardı: Basın açıklaması yapmayın

BASINA KONUŞMAK YASAK

İsrail polisi, söz konusu evlerde aile üyelerinden başka kimsenin bulunmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Ailelerden ayrıca tutukluların serbest bırakılması dolayısıyla tatlı dağıtmamaları istenirken, tutuklu ve aile üyelerinin basına konuşmasının yasak olduğu bildirildi.

CEZASI 18 BİN DOLAR

İsrail polisi, Hamas ile varılan esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan Filistinlilere ilginç yasaklar getirdi. Basına açıklama yapamayacak olan Filistinliler, evlerinde toplantı da düzenleyemeyecek. İsrail yönetimi ayrıca serbest bırakılan Filistinliler ve ailelerinin kutlama için tatlı dağıtmalarına da yasak getirdi. Yasaklara uymayanlara ise 18 bin dolar para cezası verilecek.

İsrail, Filistinli esir kadınların evlerine baskın düzenleyip aileleri uyardı: Basın açıklaması yapmayın

ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Uzlaşı kapsamında, toplamda Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Filistinli esir kadınların evlerine baskın düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Filistinli esir kadınların evlerine baskın düzenledi - Son Dakika
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