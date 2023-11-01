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İsrail, Gazze Şeridi'nde 11 Bin Hedefi Vurdu - Son Dakika

İsrail, Gazze Şeridi'nde 11 Bin Hedefi Vurdu

Son Güncelleme: 01.11.2023 09:52

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 11 bin hedefin vurulduğunu duyurdu. IDF güçleri, Hamas teröristlerinin operasyonel karargahları ve birlikleri de dahil olmak üzere çok sayıda terörist hedefe saldırdı. Savaşçılar teröristlere hava kuvvetlerini yönlendirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 11 bin hedefin vurulduğunu duyurdu.

IDF'ten yapılan açıklamada, "IDF'nin Gazze Şeridi'ndeki kara faaliyetleri devam etmektedir; çatışmaların başlangıcından bu yana IDF terör örgütlerine ait 11 binden fazla hedefe saldırmıştır. IDF güçleri gece boyunca Gazze Şeridi'nde Hamas teröristlerinin operasyonel karargahları ve birlikleri de dahil olmak üzere çok sayıda terörist hedefe saldırdı. Dünkü çatışmalar sırasında IDF savaşçıları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Jabaliya bölgesinde çok katlı bir binaya yerleşmiş çok sayıda Hamas teröristi tespit etti. Bina bir okul, bir tıp merkezi ve devlet dairelerinin yakınında yer alıyor. Savaşçılar teröristlere hava kuvvetlerini yönlendirdi" denildi.

Paylaşılan görüntülerde, İsrail savaş uçaklarının hava saldırıları ve kara operasyonlarına ilişkin faaliyetler yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İsrail, Gazze Şeridi'nde 11 Bin Hedefi Vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Gazze Şeridi'nde 11 Bin Hedefi Vurdu - Son Dakika
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