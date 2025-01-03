İsrail, Halep'te Suriye Mevzilerini Bombaladı

Dünya

(ANKARA) - Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), İsrail'in dün Halep'in güneyindeki Suriye ordusu mevzilerini bombaladığını bildirdi.

Halep bölge sakinleri de bölgede, büyük patlamalar duyduklarını belirtirken, SOHR, saldırıların savunma ve araştırma tesislerini hedef aldığını açıkladı. SOHR'dan yapılan açıklamada, "İsrail'in Halep'in güneyindeki savunma fabrikalarına düzenlediği hava saldırısı sonucunda en az yedi büyük patlama sesi duyuldu" denildi.

Saldırıların herhangi bir can kaybına yol açıp açmadığı konusunda henüz bir bilgi verilmedi. Suriye devlet televizyonu da İsrail'in Halep'te bir saldırı düzenlediğini bildirdi ancak ayrıntı vermedi.

Halep'in Al-Safira bölgesinin bir sakini isminin açıklanmaması koşuluyla Fransız medyasına konuştu. Bölge sakini, "Savunma fabrikalarını vurdular, beş saldırı... Saldırılar çok güçlüydü. Yer sarsıldı, kapılar ve pencereler açıldı, şimdiye kadar duyduğum en güçlü saldırılar... Geceyi gündüze çevirdi" dedi.

Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) liderliğindeki muhaliflerin, aralık ayı başında Esad'ı devirmesinden bu yana İsrail, "askeri silahların düşmanların eline geçmesini önleme" gerekçesiyle Suriye'nin askeri varlıklarına çok sayıda saldırı düzenledi.