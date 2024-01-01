İsrail-Hamas Savaşı 2024\'e kadar devam edecek

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail-Hamas savaşının 2024 süresince de devam etmek üzere planlandığını ve buna yönelik hazırlık yapıldığını belirtti. Hagari, "Savaşın hedefleri uzun süreli mücadele gerektiriyor ve biz de buna göre hazırlanıyoruz" dedi.

IDF Sözcüsü Hagari, dün gece düzenlediği basın toplantısında, "Savaşın hedefleri uzun süreli mücadele gerektiriyor ve biz de buna göre hazırlanıyoruz. Sahada faaliyet gösteren kuvvetlerin akıllı bir şekilde yönetilmesini planlarken bir yandan da rezerv sistemine, ekonomiye, ailelere, kuvvetlerin yenilenmesine ve IDF'deki muharebe eğitim süreçlerinin devamına bakıyoruz. Bunlar 2024'ün geri kalanı için planlama ve hazırlık sağlamak üzere tasarlanmış düzenlemelerdir. IDF, bu yıl boyunca ek görevler ve sürekli mücadele gerekeceği anlayışıyla ileriye dönük plan yapmalıdır" dedi.

NETANYAHU: SAVAŞ DAHA AYLARCA DEVAM EDECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 30 Aralık 2023 gecesi yaptığı açıklamada, savaşın daha aylarca devam edeceğini belirterek, "Savaş devam ediyor. Tüm cephelerde savaşıyoruz. Büyük başarılar elde ettik ama aynı zamanda acı bir bedel ödedik. Zafere ulaşmak daha fazla zaman gerektiriyor. Savaş daha uzun aylar boyunca devam edecek. Benim politikam nettir. Başta Hamas'ın ortadan kaldırılması ve tüm rehinelerimizin serbest bırakılması olmak üzere savaşın hedeflerine ulaşılana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Rehinelerimizi evlerine geri getirme çabalarımızdan bir an bile geri adım atmayacağız. Başbakan olarak, bu hedeflere ulaşmadan önce savaşı durdurmayı amaçlayan uluslararası baskıyı reddettim" demişti.