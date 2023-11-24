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İsrail ile Hamas Arasında Yapılan Esir Takası Mutabakatı - Son Dakika

İsrail ile Hamas Arasında Yapılan Esir Takası Mutabakatı

İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinli kadın Hanan Bergusi, direnişçiler olmasaydı özgürlüğü göremezdik dedi. Hamas'ın serbest bıraktığı 13 İsrailli esirin ardından 39 Filistinli esir serbest bırakıldı. Filistinliler, serbest bırakılan esirleri karşılamak için toplandı. Bergusi, direnişin varlığının özgürlüklerini sağladığını belirtti ve diğer esir kadınların da özgürlüğe kavuşmasını umut etti.

24.11.2023 - 21:51,  Güncelleme: 21:54
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İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinli kadınlardan Hanan Bergusi, "Direnişçiler olmasaydı özgürlüğü göremezdik." dedi.

Filistin direniş hareketi Hamas'ın serbest bıraktığı 13 İsrailli esirin İsrail'e ulaşmasından kısa süre sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İsrail'e bağlı Ofer Hapishanesi'nden 24'ü kadın 15'i 18 yaş altı çocuk olan 39 Filistinli esir serbest bırakıldı.

Binlerce Filistinli, serbest bırakılan kadın ve çocuk esirleri karşılamak için Filistin ve Hamas bayraklarıyla Batı Şeria'nın Betunya Beldesi'nde toplandı.

Filistinliler, tekbirler getirerek Hamas ve Filistin direnişini öven sloganlar attı; esirlerin özgürlüğüne kavuşmasını kutladı.

İsrail esaretinden özgürlüğüne kavuşan Filistinli kadınlardan Hanan Bergusi (59), burada AA muhabirinin de aralarında bulunduğu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Direnişçiler olmasaydı özgürlüğü göremezdik." ifadelerini kullandı.

Bergusi, "Özgürlüğümüz direnişçilerin varlığına bağlıdır. Onurumuz onların varlığına bağlıdır. Başımızın dik olmasını sağlayan, direnişin varlığıdır. Direnişçiler olmasaydı tek bir esir serbest bırakılmazdı." dedi.

Serbest bırakılan Bergusi, konuşmasında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarını öven sloganlar atarken, çevresindeki Filistinli kalabalık da ona katıldı.

Halihazırda İsrail hapishanelerinde olan diğer esir kadınlar hakkında da konuşan Bergusi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Esir kadınlar özgürlük bekliyor. Azap çekiyorlar. Üzerlerinde büyük baskı var. Bize karşı aşağılayıcı her şeyi uyguluyorlar. Ancak biz her şeye rağmen başımızı dik tutuyoruz, direniyoruz. Allah'ın izniyle direnişçilerimiz tüm esir kadınları özgürlüğüne kavuşturacak, hapishaneleri boşaltacak."

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinden Hanan Bergusi, 4 Eylül'de İsrail güçleri tarafından "idari tutukluluk" kapsamında tutuklanmıştı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması, işgal altındaki topraklarda Filistinlileri hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Bergusi'nin kardeşi Nail Bergusi ise ömrünün 43 yılını İsrail cezaevinde geçirmişti.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşı kapsamında, toplamda Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Güvenlik, Cezaevi, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ile Hamas Arasında Yapılan Esir Takası Mutabakatı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ile Hamas Arasında Yapılan Esir Takası Mutabakatı - Son Dakika
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