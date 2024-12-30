İsrail'in Şam'a Düzenlediği Hava Saldırısında 11 Kişi Hayatını Kaybetti

İNGİLTERE merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Şam'ın kuzeydoğusuna düzenlediği hava saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeydoğusundaki Adra yakınlarına hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Saldırıda Esad rejimine ait bir silah deposunun hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.
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