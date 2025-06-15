İsrail, İran'ın Meşhed Havalimanı'nda uçak vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İsrail, İran'ın Meşhed Havalimanı'nda uçak vurdu

Haberin Videosunu İzleyin
İsrail, İran\'ın Meşhed Havalimanı\'nda uçak vurdu
15.06.2025 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail, İran\'ın Meşhed Havalimanı\'nda uçak vurdu
Haber Videosu

İran'a yönelik saldırılarına devam eden İsrail Ordusu, İran'ın en yoğun 3. havalimanı olan Meşhed Havalimanı'nı vurdu. Saldırıda bir yakıt ikmal uçağı hedef alınırken; havalimanından dumanlar yükseldi.

İsrail İran'da savaşı körükleyecek bir saldırı daha düzenledi. İsrail ordusu, son olarak ülkenin en büyük üçüncü havalimanını hedef aldı.

İsrail uçakları İran'da Meşhed Havalimanı'nı vurdu. Meşhed Havalimanı'na gerçekleşti. Saldırıda yakıt ikmal uçağının hedef alındığı belirtildi.

ÜLKENİN EN YOĞUN 3. HAVALİMANI

Havalimanından siyah dumanlar yükselirken hedef alınan bölgenin İsrail'in şu ana kadar en uzun menzilli saldırısı olduğu bildirildi. İsrail'in hava saldırısı düzenlediği Meşhed Havalimanı'nın ise ülkenin en yoğun üçüncü havalimanı olduğu belirtildi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DE HEDEFTE

İsrail, İran'da emniyet karargahını da hedef aldı. İsrail'in İran'ın başkentine yönelik saldırısında Tahran Emniyet Müdürlüğü binası vuruldu.

Emniyet Müdürlüğü saldırıya ilişkin açıklamasında saldırının "mini dron" ile gerçekleştirildiği kaydedildi. Saldırı sonrası küçük çaplı hasara meydana geldiği ve bazı emniyet mensuplarının yaralandığı aktarıldı.

"TAHRAN'A GİDEN YOLU AÇTIK"

Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı kritik bir açıklamaya imza attı. Genelkurmay Başkanı yaptığı açıklamada, "Hava Kuvvetleri aracılığıyla Tahran'a giden yolu açtık. Rejimin alt yapısını ve nükleer programını tahmin ettiğinden çok daha güçlü şekilde vuruyoruz" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN SALDIRILARI İLE BAŞLADI

Tüm dünyanın gözlerini çevirdiği İsrail-İran çatışmalarını İsrail'in İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemesi ile başladı.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanlarının hayatlarını kaybetmesi İran'da şok etkisi yarattı.

İRAN'IN KARŞI SALDIRISIYLA DEVAM ETTİ

İsrail'in saldırılarının ardından İran'da karşı saldırıya geçti. İran'ın füze saldırıları Tel Aviv olmak üzere birçok kentte yıkım neden oldu.

Karşılıklı hava saldırıları günlerdir devam ediyor. Çatışmaların bilançosu ise her geçen gün ağırlaşıyor.

Meşhed, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, İran'ın Meşhed Havalimanı'nda uçak vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Johny Guitar:
    chp liler sevinin sizinkiler vurmuş 34 133 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    jhony chp den gidip de üstün cesaret ödülü alan olmadı Yahudilerden. üç grm saman bey inle burda trolluk yapma rolüne mi girdin 74 12 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    İki taraf da caape niye sevinsinler 7 47 Yanıtla
  • Ali Yıldız:
    hakkınızda soruşturma başlayacak, dış siyasi gerginliği ülkemiz içinde halkı kin ve nefret duygusu ile kargaşaya düşürmeye çalışma provokasyonu 37 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    John Guitar,ne ayaksın oğlum sen?Kaşıntın mı var? 25 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“İki yeğenimi öldürdüm“ ihbarı asılsız çıktı "İki yeğenimi öldürdüm" ihbarı asılsız çıktı
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
Galatasaray’ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
Taraftar isyanda 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı Taraftar isyanda! 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran’ın füzeleri geçti Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti
İran’dan İsrail’e gözdağı Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki “Cinci hoca“ yakalandı 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki "Cinci hoca" yakalandı
İran’ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis’in de evi vuruldu İran'ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis'in de evi vuruldu

17:13
Kan donduran vahşet Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
Kan donduran vahşet! Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
17:05
İran, Netanyahu’nun konutunu vurdu
İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu
13:29
Turist, fotoğraf çekmek için üzerine oturduğu kristal sandalyeyi parçaladı
Turist, fotoğraf çekmek için üzerine oturduğu kristal sandalyeyi parçaladı
13:08
İsrail-İran çatışmasında Putin’den arabuluculuk teklifi
İsrail-İran çatışmasında Putin'den arabuluculuk teklifi
13:04
Zafer Algöz’den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki
12:59
İsrail-İran çatışmasında Çin ne diyor
İsrail-İran çatışmasında Çin ne diyor?
12:33
İran’daki Türk şehrinden İsrail’e füzeler böyle fırlatıldı: Bismillah Vuruyorlar, vuruyorlar
İran'daki Türk şehrinden İsrail'e füzeler böyle fırlatıldı: Bismillah! Vuruyorlar, vuruyorlar
11:59
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
11:59
Beşiktaş’ın file bekçisi evleniyor
Beşiktaş'ın file bekçisi evleniyor
11:57
İsrail, Tebriz’e yeni bir saldırı başlattı Bölgeden dumanlar yükseliyor
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
11:57
Ali Koç kesenin ağzını açtı Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy’e getirecek
Ali Koç kesenin ağzını açtı! Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy'e getirecek
11:41
İran’ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis’in de evi vuruldu
İran'ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis'in de evi vuruldu
11:20
17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki “Cinci hoca“ yakalandı
17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki "Cinci hoca" yakalandı
11:02
İran’dan İsrail’e gözdağı Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2025 19:38:12. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail, İran'ın Meşhed Havalimanı'nda uçak vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.