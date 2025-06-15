İsrail, İran\'ın Meşhed Havalimanı\'nda uçak vurdu

İsrail İran'da savaşı körükleyecek bir saldırı daha düzenledi. İsrail ordusu, son olarak ülkenin en büyük üçüncü havalimanını hedef aldı.

İsrail uçakları İran'da Meşhed Havalimanı'nı vurdu. Meşhed Havalimanı'na gerçekleşti. Saldırıda yakıt ikmal uçağının hedef alındığı belirtildi.

ÜLKENİN EN YOĞUN 3. HAVALİMANI

Havalimanından siyah dumanlar yükselirken hedef alınan bölgenin İsrail'in şu ana kadar en uzun menzilli saldırısı olduğu bildirildi. İsrail'in hava saldırısı düzenlediği Meşhed Havalimanı'nın ise ülkenin en yoğun üçüncü havalimanı olduğu belirtildi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DE HEDEFTE

İsrail, İran'da emniyet karargahını da hedef aldı. İsrail'in İran'ın başkentine yönelik saldırısında Tahran Emniyet Müdürlüğü binası vuruldu.

Emniyet Müdürlüğü saldırıya ilişkin açıklamasında saldırının "mini dron" ile gerçekleştirildiği kaydedildi. Saldırı sonrası küçük çaplı hasara meydana geldiği ve bazı emniyet mensuplarının yaralandığı aktarıldı.

"TAHRAN'A GİDEN YOLU AÇTIK"

Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı kritik bir açıklamaya imza attı. Genelkurmay Başkanı yaptığı açıklamada, "Hava Kuvvetleri aracılığıyla Tahran'a giden yolu açtık. Rejimin alt yapısını ve nükleer programını tahmin ettiğinden çok daha güçlü şekilde vuruyoruz" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN SALDIRILARI İLE BAŞLADI

Tüm dünyanın gözlerini çevirdiği İsrail-İran çatışmalarını İsrail'in İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemesi ile başladı.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanlarının hayatlarını kaybetmesi İran'da şok etkisi yarattı.

İRAN'IN KARŞI SALDIRISIYLA DEVAM ETTİ

İsrail'in saldırılarının ardından İran'da karşı saldırıya geçti. İran'ın füze saldırıları Tel Aviv olmak üzere birçok kentte yıkım neden oldu.

Karşılıklı hava saldırıları günlerdir devam ediyor. Çatışmaların bilançosu ise her geçen gün ağırlaşıyor.