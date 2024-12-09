İsrail, Kamışlı Havalmanını vurdu! Yükselen alevler Mardin\'den görüntülendi

Dünya

Suriye'de Esad rejiminin düşmesiyle ülkedeki hareketlilik devam ediyor. Kamışlı şehrinde yaşanan patlama sesleri ve yükselen alevler, sınırdaki Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüldü.

İSRAİL KAMIŞLI HAVALİMANINI VURDU

Esad rejiminin devrilmesiyle Suriye'deki saldırılarını artıran İsrail, bu akşam saatlerinde Türkiye sınırına yakın noktada bulunan Kamışlı'ya saldırı düzenledi. Saldırıda, İsrail'in YPG/ PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin Kamışlı havalimanının vurduğu aktarıldı.

PATLAMA SESLERİ VE YÜKSELEN ALEVLER NUSAYBİN'DEN GÖRÜLDÜ

Kamışlı şehrinde yaşanan patlama sesleri ve yükselen alevler, sınırdaki Mardin'in Nusaybin ilçesinde vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İSRAİL, SURİYE'DE FARKLI ASKERİ MERKEZLERE SALDIRIYOR

Tel Aviv yönetimi, Esad rejiminin devrildiği Suriye'de farklı askeri merkezlere saldırılarını sürdürüyor. İsrail, başkent Şam'da Barzeh bölgesindeki "Bilimsel Araştırma Merkezi", Şam kırsalındaki Akraba Havaalanı'ndaki askeri helikopterler, Cemraya bölgesi, silah depoları ve "Askeri Bilim ve Araştırma Merkezi"ne saldırdı. Askeri Bilim ve Araştırma Merkezi, 10 defa İsrail saldırılarına hedef oldu.

Tel Aviv yönetimi, Hama'nın güneybatısındaki Misyaf ilçesindeki "Bilimsel Araştırma Merkezi"ni hedef aldı. Humus'taki havalimanı ve askeri noktalar İsrail'in saldırdığı alanlardan oldu. İsrail ayrıca, Lazkiye'de hava savunma sistemleri ve şehrin Mina bölgesine saldırı düzenledi. Öte yandan, İsrail'e, devrilen Esad rejimi ordusundan kaçarak sığınan bazı rejim ordusu askerlerinin de koordinat sağladığı iddia ediliyor. İsrail'de yayın yapan Kanal 13'ün haberine göre, İsrail ordusu, gece de Suriye geneline düzenlediği hava saldırılarında 100 hedefi vurmuştu.