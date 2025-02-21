İsrail Ordusu: Rehinelerden Biri Eksik - Son Dakika
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Dünya

İsrail Ordusu: Rehinelerden Biri Eksik

Hamas'ın teslim ettiği cenazelerde İsrailli rehine Şiri Bibas yok, ateşkes ihlali iddiası var.

21.02.2025 12:32
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(ANKARA) - İsrail Ordusu, Hamas'ın dün Gazze'den teslim ettiği dört rehine cenazesi arasında İsrailli esir Şiri Bibas'ın bulunmadığını açıkladı. İsrail Ordusu, Hamas'ın bu adımla ateşkes anlaşmasını "son derece ağır bir ihlalle" çiğnediğini savundu.

İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada, dün Hamas tarfından teslim edilen dört cenazeden ikisinin Şiri'nin küçük oğulları Kfir (1) ve Ariel (5) olduğunu açıkladı. Ancak ordu, kimlik tespiti sırasında iki çocuğun annesi Şiri Bibas olduğı belirtilerek teslim edilen cenazenin Şiri Bibas'a ait olmadığını ve diğer esirlerle eşleşmediğini ve bu durumun ateşkes anlaşmasının ağır ihlali olduğunu belirtti. İsrail Ordusu diğer cenazenin ise Hamas'ın elindeki başka bir esir olan Oded Lifshitz'e ait olduğunu doğruladı. İsrail Ordusu, yarın altı rehinenin daha serbest bırakılması planlarında bir değişiklik beklenmediğini de duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Şiri'yi, hayatta olan ve hayatını kaybeden tüm rehinelerimizle birlikte eve getirmek için kararlılıkla hareket edeceğiz ve Hamas'a bu acımasız ve vahşi ihlalin bedelini tam olarak ödeceğiz" dedi.

Hamas daha önce Şiri ve iki çocuğunun bir İsrail hava saldırısında öldüğünü ifade etmişti. Ancak İsrail Ordusu adli tıp bulgularına ve istihbarat verilerine dayandırarak Ariel ve Kfir'in Kasım 2023'te esir alındıktan kısa bir süre sonra öldürüldüğünü belirtti.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Ordusu: Rehinelerden Biri Eksik - Son Dakika

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