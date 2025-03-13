İsrail ve Lübnan Görüşmeleri Başlıyor

(ANKARA) - İsrailli bir üst düzey yetkili, ABD'nin arabuluculuk ettiği ve bu hafta Beyrut'ta başlayacağı duyurulan görüşmeler aracılığıyla İsrail'in, Lübnan'la ilişkilerini normalleştirmeyi umduğunu söyledi. Ancak Lübnan, görüşmelerin "normalleşmenin bir başlangıcı" olduğunu reddetti.

İsrail merkezli The Times of Israel gazetesinin ismini vermediği üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İsrail, Lübnan'la ilişkilerini ABD'nin arabuluculuk ettiği ve bu hafta Beyrut'ta başlayacağı duyurulan görüşmeler yoluyla normalleştirmeyi umuyor. Bir sonraki toplantının siyasi düzeyde olacağını söyleyen İsrailli yetkili, "Bu, Lübnan içinde, resmi bir İsrail diplomasisi anlamına geliyor" dedi.

Lübnan ve İsrail, resmi olarak birbirini tanımıyor ancak iki ülke, "devletler düzeyinde" ilk kez 1983 yılında kısa ömürlü bir barış anlaşması imzalamıştı.

Lübnan ve İsrail arasındaki anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi amaçlanıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli televizyon kanalı Al Arabiya'nın İngilizce yayınında, bu hafta Washington'un, Lübnan ve İsrail arasındaki kara sınırının belirlenmesi de dahil çeşitli anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi için görüşmeleri kolaylaştırdığı bildirildi.

Al Arabiya'nın haberine göre, iki ülke heyetleri arasında ele alınacak diğer konular ise İsrail'in elindeki Lübnanlı mahkumların serbest bırakılması ve Lübnan'da halen İsrail güçleri tarafından işgal edilen beş nokta olacak. Al Arabiya English'e konuşan ABD'li yetkililer, çalışma gruplarının yakında toplanmaya başlamasının beklendiğini söyledi.

Lübnan, görüşmelerin "normalleşmenin bir başlangıcı" olduğu söylemlerini reddetti

Yetkililer, ABD'nin talebi üzerine İsrail'in bu hafta güven arttırıcı bir önlem olarak beş Lübnanlı mahkumu serbest bıraktığını öne sürdü.

Lübnan medyası, Lübnan Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde, ABD arabuluculuğundaki heyetlerin görüşmelerinin normalleşmenin bir başlangıcı olduğu yönündeki iddiaların yanlış ve asılsız olduğunu duyurdu.

İsrail ve Lübnan Hizbullah'ı arasında, 8 Ekim 2023'te başlayan ve bir yıldan fazla süren çatışmalardan sonra 27 Kasım 2024'te ateşkes yapıldı. Bu ateşkes, İsrail'in çok sayıda ihlal yapmasına ve orudusunu geri çekmesi gereken bölgelerden zamanında çekilmemesine rağmen çatışmaları büyük ölçüde durdurdu.