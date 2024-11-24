İsrailli haham BAE'de ölü bulundu - Son Dakika
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Dünya

İsrailli haham BAE'de ölü bulundu

İsrailli haham BAE\'de ölü bulundu

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) kayıp olarak aranan İsrailli Haham Zvi Kogan'ın cesedi bulundu. Olayın ardından İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, vatandaşlarına BAE'ye seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

24.11.2024 23:04
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) geçtiğimiz perşembe gününden bu yana kayıp olarak aranan İsrailli Haham Zvi Kogan ölü bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ile Dışişleri Bakanlığından yapılan ortak açıklamada, BAE'de 21 Kasım 2024'ten bu yana kayıp olan Kogan'ın cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Cesedin BAE istihbaratı ve güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliği'nin Kogan'ın ailesiyle irtibat halinde olduğu kaydedildi.

Olay hakkında BAE makamları tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrailli haham BAE'de ölü bulundu

İSRAİL'DEN VATANDAŞLARINA BAE'YE SEYAHAT UYARISI

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 21 Kasım'dan bu yana kayıp olan Haham Zvi Kogan'ın ölü olarak bulunmasının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, yaptığı açıklamada, vatandaşlarına zorunlu olmadıkça BAE'ye seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

Konseyden yayımlanan uyarıda, BAE'de bulunan İsrail vatandaşlarının "İsrail ve Yahudi nüfusuyla özdeşleşmiş işletmeleri, toplanma yerlerini ve eğlence mekanlarını ziyaret etmekten kaçınmaları" uyarısında bulunuldu

Uyarıda, BAE'ye seyahat eden İsrail vatandaşlarının sosyal medyada paylaşım yapmaktan kaçınmaları istendi.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, 3-sayfa, İsrail, Dünya, Dini, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrailli haham BAE'de ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • ferhat eser:
    Hepimiz Haham Zvi Kogan’ız hepimiz Hrant Dink’iz 8 72 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    günün en guzel haberi 63 11 Yanıtla
  • soner:
    Kendi adına konuş fero ne Haham’ım ne Dink Türk oğlu türküm 32 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    çok güzel 16 3 Yanıtla
  • Adem Akpinar:
    çok iyi olmuş darısı diğer hahamlara 6 3 Yanıtla
  • Süzme OrospuÇucuğu ferhat eser:
    Ferhat deliktaş Göztepe ye yenildi yemedi demi yorum yapmak OE 3 5 Yanıtla
  • Ramo:
    ateşin bol olsun haham başı, ferhat Eser sevenin le beraber inşallah 2 3 Yanıtla
  • Süzme OrospuÇucuğu ferhat eser:
    m.u{d3a373b VFED..CL. .F....ID 0,189-756,655 #7f0a005a app:id/answerText aid=1073741835} 0 2 Yanıtla
  • Süzme OrospuÇucuğu ferhat eser:
    m.u{611cade VFED..CL. .F....ID 0,189-756,655 #7f0a005a app:id/answerText aid=1073741834} 1 0 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Îslami teröristlerin işi 0 0 Yanıtla
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