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İsrail'den rehinelerin serbest bırakılmaması halinde Gazze'ye saldırı tehdidi - Son Dakika

İsrail'den rehinelerin serbest bırakılmaması halinde Gazze'ye saldırı tehdidi

İsrailli yetkililer, Hamas'ın bu akşam teslim edilmesi planlanan esirleri gece yarısına kadar serbest bırakmaması halinde Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarına yeniden başlayacaklarını söyledi.

25.11.2023 - 21:09,  Güncelleme: 21:26
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İsrailli yetkililerin Hamas'ın bu akşam teslim edilmesi planlanan esirleri gece yarısına kadar serbest bırakmaması halinde Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarına yeniden başlayacağı iddia edildi.

KARA SALDIRISINA YENİDEN BAŞLAMA TEHDİDİ

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, İsrailli yetkililerin Hamas'ın bugün teslim edilmesi beklenen esirlerin serbest bırakılmasını ertelemesine ilişkin değerlendirmede bulunduğu öne sürüldü. Adı açıklanmayan İsrailli güvenlik yetkililerinin, Hamas'ın esirleri gece yarısına kadar serbest bırakmaması halinde Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırısına yeniden başlama tehdidinde bulunduğu ileri sürüldü.

İsrail'den Hamas'a rehine uyarısı: Gece yarısına kadar bırakmazsanız kara operasyonu devam ederiz

GECE YARISINA KADAR SÜRE VERDİLER

Haberde söz konusu yetkililerin, "Hamas, esirlerin gece yarısına kadar serbest bırakılmaması halinde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kara harekatına devam edeceğinin bilincinde." ifadesine yer verildi.

İsrail'den Hamas'a rehine uyarısı: Gece yarısına kadar bırakmazsanız kara operasyonu devam ederiz

NE OLDU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardım tırlarının girişiyle ilgili mutabakat maddelerine uyana kadar Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ertelediklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Yedioth Ahronoth, İsrail, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'den rehinelerin serbest bırakılmaması halinde Gazze'ye saldırı tehdidi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'den rehinelerin serbest bırakılmaması halinde Gazze'ye saldırı tehdidi - Son Dakika
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