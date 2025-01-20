İstanbul 2 No'lu Barosu'ndan Suriye'ye ziyaret - Son Dakika
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Dünya

İstanbul 2 No'lu Barosu'ndan Suriye'ye ziyaret

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İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı, Suriye'ye yaptıkları ziyarete ilişkin üst düzey görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Şamlı, bütün bir ülkenin yıkılıp yerle bir edildiğini gördüklerini ifade etti.

20.01.2025 13:45  Güncelleme: 14:00
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61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi ve Beşar Esad'ın ülkeden kaçmasıyla birlikte Suriye toparlanmaya çalışıyor.

İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı, geçtiğimiz hafta Esad sonrası yeni bir döneme başlayan Suriye'ye ziyaret gerçekleştirdiklerini duyurdu. Hükümet yetkilileriyle bir araya geldiklerini belirten Şamlı, verimli istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

DESTEK AÇIKLAMASI

14 yıldır süren savaşın bölgede yarattığı yıkımı gözlemleme fırsatı bulduklarını belirten Şamlı, soykırım ve insanlığa karşı suç faillerinin yargılanmasında bir hukuk kurumu olarak tüm desteği vereceklerini bildirdi.

Şamlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul 2 Nolu Barosu olarak, 13-18 Ocak tarihleri arasında Suriye'ye gerçekleştirdiğimiz ziyarette hükümet yetkilileriyle önemli temaslarda bulunduk. Adalet Bakanı, Aile Bakanı, Şam Valisi ve Yüksek Yargı Başkanı ile bir araya geldik. Yeni dönemde birlikte gerçekleştirebileceğimiz projeler üzerine verimli istişarelerde bulunduk.

"ÜLKENİN YERLE BİR EDİLDİĞİNİ GÖRDÜK"

14 yıldır süren savaşın bölgede yarattığı yıkımı gözlemleme fırsatı bulduk. Halep, Hama, Humus, İdlib ve Şam başta olmak üzere; mabetlerin ve mezarlıkların dahi bombalandığını, bütün bir ülkenin yıkılıp yerle bir edildiğini gördük.

Sednaya ve Filistin Cezaevi'nde yaptığımız incelemelerde, insanlığa karşı suçlar işlendiğini, akılalmaz işkenceler yapıldığını gördük. Soykırım ve insanlığa karşı suç faillerinin yargılanmasında bir hukuk kurumu olarak tüm desteğimizi vereceğiz. Yargılamanın yapılacağı yegâne yer Suriye'dir. Zira suç, Suriye'de, Suriyelilere karşı işlenmiştir.

Baromuzun ziyaretinde gerçekleştirilen çalışmalar ve görüşmelerin detayları, ilerleyen günlerde paylaşılacaktır. Hak ve adalet mücadelemiz tüm dünya sathında devam edecektir."

İstanbul 2 No\'lu Barosu\'ndan Suriye\'ye ziyaret

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Son Dakika Dünya İstanbul 2 No'lu Barosu'ndan Suriye'ye ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Güven Yaşar:
    bookk var suriyede 5 3 Yanıtla
  • Esentepe:
    UZAK DUR 4 2 Yanıtla
  • Hüseyin Balta:
    Ferhat eser nerdesin 0 0 Yanıtla
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