İstanbul'da Deprem Paniği

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Alman basını, Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da dün meydana gelen ve kentte paniğe neden olan 6,2 büyüklüğündeki depreme yayınlarında geniş yer ayırdı.

Frankfurter Rundschau, İstanbul'u vuran depremin ardından iki farklı senaryoyu değerlendiren uzmanların görüşlerini aktardı. Gazete, artçı sarsıntıların 184'e ulaştığını, halkın geceyi sokaklarda ya da araçlarında geçirdiğini, yapısal bir hasarın ise henüz bildirilmediğini vurguladı.

Tagesschau, depremin 150'den fazla kişinin yaralanmasına yol açtığını yazdı. Haberde uzmanların, beklenen büyük depremin henüz gerçekleşmediği yönündeki uyarılarına dikkat çekildi.

Deutsche Welle (DW), sarsıntının İstanbul halkında büyük panik yarattığını belirtti. Çok sayıda artçı depremin meydana geldiğini aktaran DW, birçok kişinin güvenli alanlara ulaşmaya çalışırken yaralandığını bildirdi.

Süddeutsche Zeitung, İstanbul'un sık sık depremlerle sarsıldığını ve halkın bu durum karşısında sürekli endişe içinde olduğunu ifade etti. Haberde, "Büyük deprem yaklaşıyor mu?" sorusu öne çıkarıldı.

BR TV, deprem sonrası halkın korku içinde sokaklara döküldüğünü belirtirken, resmi makamların henüz can kaybı ya da ciddi bir yapısal hasar bildirmediğini aktardı.

Focus, deprem nedeniyle 151 kişinin yaralandığını ve yaralanmaların çoğunun panik anında yaşanan kazalardan kaynaklandığını duyurduğu yayınında, bir uzmanın, "asıl büyük depremin hala devam ettiği" yönündeki açıklamasına da yer verdi.

Handelsblatt, İstanbul ve çevresindeki bölgelerde artçı sarsıntı korkusunun devam ettiğini belirtti. Gazete, şu ana kadar doğrudan bir hasar bildirilmediğini kaydetti.