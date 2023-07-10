Astronot, İstanbul'un uzaydan görüntüsünü "Eşsiz nokta" diyerek paylaştı

Tarihi, bulunduğu konumu ve eşsiz güzelliğiyle dünyanın en çok dikkat çeken şehri olan İstanbul'a ilgi bitmiyor. Binlerce insanın ziyaret ettiği İstanbul'un uzaydan yayınlanmış bir karesi yerli yabancı birçok kişinin beğenisini aldı. Space X tarafından uzaya gönderilen Sultan Al Neyadi, İstanbul'un uzaydan çekilmiş görüntülerini paylaştı.

UZAYDAN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

43 gün önce Elon Musk'ın uzay şirketi olan SpaceX ile uzaya gönderilen Birleşik Arap Emirlikleri astronotu Sultan Al Neyadi, İstanbul'un uzaydan nasıl göründüğünün fotoğrafını paylaştı.

"EŞSİZ BİR NOKTA"

Astronot tarafından çekilen fotoğrafın açıklamasında, "İstanbul- Türkiye geceleri parlıyor. Buradaki İstanbul Boğazı, Asya'nın Avrupa ile buluştuğu ve geçmişin bugünle iç içe geçtiği eşsiz bir nokta" ifadelerine yer verildi.