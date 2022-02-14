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İşten çıkıp evine giden kadın, korkudan donup kaldı! Salonunda karşılaştığı manzara akıl durduran cinsten - Son Dakika

İşten çıkıp evine giden kadın, korkudan donup kaldı! Salonunda karşılaştığı manzara akıl durduran cinsten

14.02.2022 18:19
İşten çıkıp evine giden kadın, korkudan donup kaldı! Salonunda karşılaştığı manzara akıl durduran cinsten

Almanya'da yaşanan olayda bir kadın, işten dönüp evine girdi. Ancak bu sırada koltuğunda yatan yaban domuzu sebebiyle büyük korku yaşadı. Domuzun, olay yerine gelen ekipler tarafından çıkarıldığı öğrenildi.

Almanya'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen korkunç olayın detayları ortaya çıktı. İşten yorgun şekilde eve dönen kadın, kapısının kilidini açtıktan sonra dinlenmek için salonuna doğru yöneldi ama karşısında gördüğü manzara nedeniyle kekelemeye başladı.

YABAN DOMUZU KOLTUKTA UYUYORDU

Çünkü kadının koltuğunda uyuyan bir yaban domuzu vardı. Çığlılar içerisinde kendini evden dışarı atan kadın, hemen polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, binbir zorlukla yaban domuzunu evden çıkarmayı başardı.

Yorgun argın eve dönen kadın, salonunda karşılaştığı manzara karşısında korkudan kekeledi

MOBİLYALARA ZARAR VERMİŞ

Hagen Polis Merkezi'nde de olaya ilişkin açıklama yayınlandı. Merkez, zemin kattan ya da verandadan girdiği tahmin edilen domuzun, evdeki mobilyalara hasar verdiğini açıkladı. Yetkililer, bu tür olaylarda yabani hayvanlara yaklaşılmaması ve ihbarda bulunması tavsiyesini yaptı.

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Almanya, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İşten çıkıp evine giden kadın, korkudan donup kaldı! Salonunda karşılaştığı manzara akıl durduran cinsten - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: İşten çıkıp evine giden kadın, korkudan donup kaldı! Salonunda karşılaştığı manzara akıl durduran cinsten - Son Dakika
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