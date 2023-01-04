İsveç'te bebek arabasında uyuyan bebeğin üzerine 10 kiloluk koli bırakıldı - Son Dakika
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İsveç'te bebek arabasında uyuyan bebeğin üzerine 10 kiloluk koli bırakıldı

04.01.2023 16:44
İsveç'te bebek arabasında uyuyan bebeğin üzerine 10 kiloluk koli bırakıldı

İsveç'te bir kurye evin dışında bebek arabasında uyuyan bebeğin üzerine 10 kiloluk bir koli bıraktı.

İsveç'te bir kurye evin dışında bebek arabasında uyuyan bebeğin üzerine 10 kiloluk bir koli bıraktı. Paketi bebek arabasının üzerinde bulan anne, olayı fotoğrafla sosyal medyadan paylaşarak duyurdu.

İsveçli bir sosyal medya fenomeni tarafından paylaşılan olayda ismi açıklanmayan anne, bebeği çocuk arabasında evin hemen dışında uyumaya bıraktığını ve geri döndüğünde, bebeğin uyuduğu arabanın üstünde sipariş verdiği 10 kiloluk paketin konmuş olduğunu gördü. Sosyal medyadan olayın fotoğrafını paylaşan anne "Tebrikler, uyuyan bir bebeği 10 kilogramlık bir koli ile pusetinde ezdiniz ve utanmadınız. Tanrıya şükür bebek iyi! Bir daha asla!" ifadelerini kullandı.

NEREDEYSE GÖZYAŞLARI İÇİNDE ÖZÜR DİLEDİ'Bloggbevakning' adlı hesabın sahibi fenomen, olayın geçen hafta gerçekleştiğini ifade ederek "Neyse ki, bebeğe birşey olmadı, ancak koli bebek arabasının üzerine farklı bir şekilde yerleştirilmiş olsaydı, bunun çok daha ciddi sonuçları olabilirdi" dedi. İsveç basınına konuşan kargo firmasının sözcüsü kuryenin paketi kuru bir yere bırakmak istediğini, ön kapının yanında bulunan çocuk arabasının uygun olacağını düşündüğünü ve bebeği görmediğini söyledi. Anne ise daha sonra sosyal medyadan başka bir paylaşım yapıp kuryenin kendisine çiçek ve çikolata getirerek 'neredeyse gözyaşları içinde' özür dilediğini açıkladı.    İsveç gibi bazı İskandinav ülkelerinde soğuk havalarda bile bebeklerin sağlığına fayda sağladığına inanıldığı için bebeklerin, dışarıda bir bebek arabasında uyutmak oldukça yaygındır.

Kaynak: DHA
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İsveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsveç'te bebek arabasında uyuyan bebeğin üzerine 10 kiloluk koli bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsveç'te bebek arabasında uyuyan bebeğin üzerine 10 kiloluk koli bırakıldı - Son Dakika
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