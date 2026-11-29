İsviçre'de pazar günü yapılan halk oylamasında seçmenler, özel kişilerin gürültülü havai fişek kullanmasının yasaklanmasını kabul etti. Hükümetin ve meclisin karşı çıktığı yasak, DW'nin haberine göre sandıktan sürpriz bir sonuç olarak çıktı.

DW'nin aktardığı gfs.bern araştırma kuruluşunun tahminlerine göre seçmenlerin yüzde 61'i "ses çıkaran" havai fişeklerin yasaklanmasına "evet" dedi. AA'nın aktardığı İsviçre kamu yayıncısı SRF verilerinde ise bu oran yüzde 59,8 olarak görüldü.

AFİŞLERDE KULAĞINI KAPATAN HAYVANLAR

Yasağı bir vatandaş girişimi gündeme getirdi. Girişim, havai fişeklerin evcil ve yabani hayvanlarda yol açtığı stres ve paniği gerekçe olarak öne sürdü.

Kampanya boyunca asılan afişlerde kulaklarını kapatan köpek, kedi ve inek çizimleri kullanıldı.

MAYTAP VE BENGAL ATEŞİ SERBEST

Yasak temelde özel kişiler için geçerli olacak ve önümüzdeki iki yıl içinde uygulamaya konacak. Bengal ateşi ve maytap gibi ses çıkarmayan ürünler serbest kalacak. Şenliklerde ve ulusal bayramda düzenlenen kamuya açık havai fişek gösterileri de yasağın dışında tutuldu.

SİLAH İHRACATINA DA ONAY ÇIKTI

Aynı gün yapılan bir başka oylamada seçmenler, meclisin geçen yılın sonunda kabul ettiği silah ihracatı kurallarının gevşetilmesini yaklaşık yüzde 54 ile onayladı. Değişiklik, aralarında Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere ve ABD'nin bulunduğu 36 ortak ülkeye silah satışını kolaylaştırıyor. Bu ülkeler, İsviçre'den aldıkları silahları başka bir ülkeye devretmeden önce artık her durumda İsviçre'nin iznini almak zorunda olmayacak.

Sosyal demokratlar, Yeşiller ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan ittifak, İsviçre yapımı silahların savaş bölgelerine ulaşabileceği gerekçesiyle değişikliğe karşı çıkmıştı. Destekçiler ise düzenlemenin İsviçre savunma sanayisinin rekabet gücünü korumak için gerekli olduğunu savundu.

İsviçre, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından tarafsızlığını gerekçe göstererek Almanya'nın Gepard uçaksavar tankları için aldığı mühimmatı Ukrayna'ya göndermesine izin vermemişti. Danimarka'nın İsviçre'den aldığı Piranha zırhlı araçlarını Ukrayna'ya vermesine de onay çıkmamıştı. Her iki oylamanın kesin sonuçları henüz açıklanmadı.

Kaynak: DW